ENENSYS TECHNOLOGIES : Chiffre d'affaires au 1er semestre 2026 : 5,9 M EUR en hausse de +20,8%

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion efficiente des médias, publie son chiffre d'affaires au titre du 1 er semestre 2026.

Données auditées M€ S1 2025 S1 2026 Variation France 1,20 1,16 -3,1% EMEA 2,25 3,62 +61,1% Amérique du Nord 0,46 0,30 -34,7% Amérique Latine 0,05 0,24 +389,2% Asie-Pacifique 0,94 0,59 -37,5% CA consolidé 4,90 5,92 +20,8%

ENENSYS Technologies renoue avec la croissance au premier semestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 5,9 M€, en hausse de 20,8 % sur la période. Dans un marché qui reste complexe, le Groupe a su saisir de nouvelles opportunités grâce à sa couverture mondiale.

Cette dynamique a principalement été portée par les succès commerciaux du pôle « Media & Entertainment ». En parallèle, la division « Critical Communications, Defense & Space » connait des premiers succès prometteurs.

Répartition du chiffre d'affaires par zones géographiques

En France, l'activité est restée solide et quasi stable à 1,2 M€ , portée par des projets de diffusion déployés sur ses marchés historiques. En parallèle, le Groupe a enregistré ses premières commandes sur le secteur à fort potentiel du New Space, prometteur pour les années à venir.

La zone EMEA , (+61% à 2,3 M€) porte l'essentiel de la croissance en volume du 1 er semestre. Cette évolution s'explique notamment par un contrat majeur au Royaume-Uni en diffusion terrestre et la poursuite des déploiements en Italie notamment. Le Groupe a commercialisé des solutions dans plus de 35 pays de la zone sur le semestre.

Sur les autres zones, l' Asie Pacifique est en décroissance (-33,2% à 0,6 M€) en l'absence de projets majeurs comme en 2025 mais le groupe poursuit sa pénétration de la zone avec des contrats en Australie, en Inde et au Bangladesh.

Le Groupe commence à récolter les premiers fruits de ses investissements commerciaux en Amérique Latine (0,2 M€ / +390%) avec des premières commandes au Brésil en lien avec le déploiement de la nouvelle norme de diffusion terrestre DTV + et au Honduras pour la surveillance de la Qualité de Service (QoS) et de la Qualité d'Expérience (QoE) en IPTV.

Enfin, l'activité en Amérique du Nord (0,3 M€ / -35%) est restée faible sur ce semestre, le Groupe restant dans l'attente de décisions d'investissements sur des projets sur lesquels il est actuellement positionné.

Atterrissage semestriel

Le mix produit sur ce semestre comprend une part « hardware » plus importante, ce qui aura une incidence sur le taux de marge brute, attendu de facto en retrait par rapport au semestre précédent.

Ainsi, malgré la hausse de l'activité, l'EBITDA du premier semestre restera négatif, proche de celui du premier semestre 2025.

Au 30 juin 2026, grâce à la bonne gestion du BFR, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 3,2 M€ (hors cash disponible chez le factor) après réception en juin des financements liées au Crédit Impôt Recherche.

Perspectives

ENENSYS Technologies aborde le second semestre avec prudence dans un contexte économique qui demeure incertain. Si les opportunités et projets restent nombreux à l'échelle mondiale, les cycles de décision continuent de s'allonger.

Pôle « Media & Entertainment » :

SET Expo 2026 (São Paulo, 18-20 août) : ENENSYS continue d'augmenter sa visibilité dans la zone et y présentera notamment sa solution globale pour la nouvelle norme DTV+ (packager, gateway, modulateur MIMO, monitoring).

ENENSYS continue d'augmenter sa visibilité dans la zone et y présentera notamment sa solution globale pour la nouvelle norme DTV+ (packager, gateway, modulateur MIMO, monitoring). IBC (Amsterdam, 11-14 septembre) : Le Groupe sera de nouveau présent sur ce salon clé et mettra notamment en avant la version ST2110 de sa solution de monitoring StreamProbe. La solution adresse désormais également les studios de production de nouvelle génération qui déploie cette norme « tout IP ». Cela renforce son positionnement de monitoring bout en bout des flux vidéo pour les chaines et diffuseurs TV.

Pôle « Critical Communications, Defense & Space » :

Critical Communications World (Londres, 16-18 juin 2026) : L'événement a généré des retombées très positives. La mise en avant de la solution Multicast d'optimisation de réseau de Communications Critiques sur le stand d'Airbus a renforcé la visibilité du groupe auprès des visiteurs et des acteurs du secteur. Ce salon a également permis de réaliser des démonstrations concluantes en collaboration avec des partenaires de premier plan, notamment Airbus, Druid, Cybertel et Frequentis.

L'événement a généré des retombées très positives. La mise en avant de la solution Multicast d'optimisation de réseau de Communications Critiques sur le stand d'Airbus a renforcé la visibilité du groupe auprès des visiteurs et des acteurs du secteur. Ce salon a également permis de réaliser des démonstrations concluantes en collaboration avec des partenaires de premier plan, notamment Airbus, Druid, Cybertel et Frequentis. Axe Défense : Le Groupe se structure et mène des travaux de R&D pour adapter ses technologies civiles au marché de la défense, et notamment à la détection de drones. Ces travaux feront l'objet de communications futures.

Le Groupe se structure et mène des travaux de R&D pour adapter ses technologies civiles au marché de la défense, et notamment à la détection de drones. Ces travaux feront l'objet de communications futures. Axe New Space : Le Groupe enregistre des succès prometteurs dans le « New Space » avec ses technologies adaptées aux constellations de satellites en orbite basse LEO, récoltant ainsi les premiers bénéfices de la réorganisation engagée au printemps 2026.

ENENSYS entend confirmer l'amélioration de la tendance d'activité avec un mix produit logiciel plus favorable aux marges sur le second semestre. La vigilance reste de mise sur les coûts et sur la gestion de la trésorerie.

Prochain rendez- vous (nouvelle date) :

Publication des résultats semestriels 2026 le 7 octobre 2026 après bourse

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le Media & Entertainment (NextGen Broadcast : terrestre et satellite, Advanced Streaming et Publicité ciblée, et Fiabilité des services) et le pôle Critical Communications, Defense & Space .

Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).

Contacts Guillaume Le Floch

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