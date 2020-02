ENENSYS TECHNOLOGIES : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ENENSYS Technologies, confié à Louis Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2019 :

60 429 titres

11 166,31 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 66 761 titres 79 066,16 EUR 389 transactions VENTE 65 660 titres 79 213,64 EUR 255 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

59 328 titres

12 570,60 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

68 985 titres

13 722,32 Euros en espèce

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficace des contenus. Fort de 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques reconnues - ENENSYS Networks et TestTree - et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 12,6 M€ en 2018 dont plus de 85 % à l'International.

Contacts Théo Martin

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.75

enensys@actus.fr Vivien Ferran

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

vferran@actus.fr