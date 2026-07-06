ENENSYS TECHNOLOGIES : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2026

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ENENSYS TECHNOLOGIES (FR0013330792 – ALNN6 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026 :
- 32 488 titres
- 20 894,34 Euros en espèce
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|117 809 titres
|131 870,26 EUR
|327 transactions
|VENTE
|99 919 titres
|112 921,56 EUR
|308 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 14 598 titres
- 40 083,77 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 68 985 titres
- 13 722,32 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos du Groupe ENENSYS Technologies :
Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le Media & Entertainment (NextGen Broadcast : terrestre et satellite, Streaming et Publicité ciblée) et le pôle Critical Communications, Defense & Space .
Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).
|Contacts
|
Guillaume Le Floch
Relations Investisseurs/Analystes
Tél : 01.53.67.36.70
enensys@actus.fr
|
Fatou-Kiné N'Diaye
Relations Presse
Tél : 01.53.67.36.34
fndiaye@actus.fr
ANNEXES
|Achats
|Vente
|ALNN6 FP
|nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Total
|327
|117 809
|131 870,26
|308
|99 919
|112 921,56
|20260101
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260102
|1
|1
|1,22
|5
|955
|1 193,68
|20260105
|2
|872
|1 072,56
|6
|1 451
|1 864,88
|20260106
|2
|736
|931,07
|4
|951
|1 241,80
|20260107
|4
|2 201
|2 796,21
|2
|351
|459,81
|20260108
|2
|501
|621,27
|2
|111
|140,97
|20260109
|9
|6 191
|7 273,47
|1
|1
|1,27
|20260112
|1
|1
|1,17
|11
|4 701
|5 970,62
|20260113
|6
|3 961
|4 916,51
|2
|11
|14,41
|20260114
|5
|3 471
|3 955,95
|2
|5
|6,00
|20260115
|1
|1
|1,17
|5
|1 891
|2 228,72
|20260116
|1
|1
|1,21
|4
|1 477
|1 793,06
|20260119
|3
|1 531
|1 814,99
|1
|1
|1,19
|20260120
|3
|1 571
|1 829,97
|1
|1
|1,17
|20260121
|3
|1 463
|1 655,91
|2
|641
|746,76
|20260122
|2
|717
|810,24
|4
|1 521
|1 777,21
|20260123
|11
|7 101
|7 458,53
|1
|1
|1,10
|20260126
|3
|1 311
|1 298,66
|1
|1
|1,02
|20260127
|3
|1 251
|1 234,22
|1
|1
|1,02
|20260128
|3
|1 191
|1 155,94
|1
|1
|0,98
|20260129
|5
|2 371
|2 239,28
|1
|1
|0,98
|20260130
|2
|294
|273,44
|3
|1 421
|1 358,15
|20260202
|2
|665
|625,10
|2
|235
|225,58
|20260203
|2
|701
|658,94
|1
|1
|0,94
|20260204
|1
|1
|0,95
|2
|991
|957,29
|20260205
|1
|1
|0,95
|1
|1
|0,95
|20260206
|2
|701
|665,95
|1
|1
|0,95
|20260209
|1
|1
|0,95
|3
|1 725
|1 653,43
|20260210
|3
|1 095
|1 036,83
|1
|1
|0,97
|20260211
|1
|1
|0,96
|2
|2
|1,91
|20260212
|3
|1 081
|1 012,45
|1
|1
|0,95
|20260213
|2
|567
|527,31
|1
|1
|0,93
|20260216
|2
|661
|614,73
|1
|1
|0,93
|20260217
|2
|641
|589,73
|1
|1
|0,93
|20260218
|1
|1
|0,91
|2
|1 041
|968,11
|20260219
|2
|651
|598,93
|1
|1
|0,93
|20260220
|1
|1
|0,94
|1
|1
|0,94
|20260223
|3
|930
|852,63
|1
|1
|0,94
|20260224
|1
|1
|0,94
|1
|1
|0,94
|20260225
|1
|1
|0,92
|1
|1
|0,92
|20260226
|2
|611
|552,35
|1
|1
|0,91
|20260227
|3
|901
|807,82
|1
|1
|0,92
|20260302
|1
|1
|0,91
|1
|1
|0,91
|20260303
|4
|1 180
|1 030,85
|1
|1
|0,89
|20260304
|1
|1
|0,84
|1
|1
|0,84
|20260305
|1
|1
|0,86
|2
|2
|1,72
|20260306
|1
|1
|0,85
|2
|66
|58,05
|20260309
|3
|811
|686,57
|1
|1
|0,87
|20260310
|1
|1
|0,85
|2
|302
|256,70
|20260311
|1
|1
|0,85
|4
|3 081
|2 640,87
|20260312
|1
|1
|0,87
|5
|3 311
|2 926,21
|20260313
|2
|461
|414,90
|1
|1
|0,90
|20260316
|1
|1
|0,92
|2
|2
|1,84
|20260317
|1
|1
|0,92
|1
|1
|0,92
|20260318
|1
|1
|0,91
|1
|1
|0,91
|20260319
|1
|1
|0,90
|1
|1
|0,90
|20260320
|2
|101
|89,89
|1
|1
|0,89
|20260323
|1
|1
|0,87
|1
|1
|0,87
|20260324
|1
|1
|0,91
|2
|971
|883,61
|20260325
|1
|1
|0,91
|1
|1
|0,91
|20260326
|1
|1
|0,90
|2
|17
|15,30
|20260327
|1
|1
|0,89
|1
|1
|0,89
|20260330
|1
|1
|0,89
|1
|1
|0,89
|20260331
|1
|1
|0,89
|1
|1
|0,89
|20260401
|3
|1 251
|1 075,88
|2
|82
|72,16
|20260402
|4
|1 801
|1 530,87
|2
|16
|13,92
|20260403
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260406
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260407
|1
|1
|0,83
|1
|1
|0,83
|20260408
|1
|1
|0,87
|2
|325
|282,75
|20260409
|1
|1
|0,87
|4
|2 181
|1 909,57
|20260410
|2
|481
|413,68
|5
|2 571
|2 283,58
|20260413
|2
|521
|458,48
|2
|151
|135,88
|20260414
|1
|1
|0,88
|2
|851
|765,88
|20260415
|1
|1
|0,90
|5
|2 961
|2 787,40
|20260416
|4
|1 521
|1 417,74
|2
|751
|720,94
|20260417
|1
|1
|0,95
|11
|7 177
|7 224,93
|20260420
|4
|939
|961,63
|2
|601
|643,07
|20260421
|2
|381
|388,64
|5
|2 221
|2 401,84
|20260422
|2
|381
|407,71
|8
|3 901
|4 511,11
|20260423
|1
|1
|1,18
|11
|4 481
|5 464,48
|20260424
|6
|4 021
|5 051,27
|1
|1
|1,27
|20260427
|6
|3 751
|4 434,64
|2
|461
|576,24
|20260428
|4
|1 771
|1 987,26
|1
|1
|1,16
|20260429
|6
|3 391
|3 679,81
|2
|21
|24,11
|20260430
|5
|1 642
|1 805,91
|2
|661
|760,13
|20260501
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260504
|4
|886
|959,93
|2
|691
|780,83
|20260505
|2
|21
|22,89
|5
|2 571
|2 960,09
|20260506
|2
|321
|369,18
|1
|1
|1,18
|20260507
|1
|1
|1,17
|1
|1
|1,17
|20260508
|3
|659
|741,32
|1
|1
|1,16
|20260511
|6
|3 021
|3 278,04
|1
|1
|1,14
|20260512
|4
|1 351
|1 434,87
|1
|1
|1,07
|20260513
|2
|271
|284,58
|1
|1
|1,08
|20260514
|5
|1 851
|1 898,07
|1
|1
|1,07
|20260515
|1
|1
|1,04
|2
|831
|872,54
|20260518
|4
|1 251
|1 263,51
|1
|1
|1,01
|20260519
|1
|1
|1,03
|2
|821
|853,83
|20260520
|2
|251
|258,56
|1
|1
|1,06
|20260521
|4
|1 211
|1 225,68
|7
|4 851
|5 331,08
|20260522
|4
|1 381
|1 480,62
|8
|5 031
|5 868,02
|20260525
|5
|2 141
|2 516,50
|1
|1
|1,20
|20260526
|4
|1 132
|1 282,19
|8
|4 761
|5 838,76
|20260527
|2
|301
|349,17
|7
|2 776
|3 417,02
|20260528
|1
|1
|1,25
|11
|4 961
|6 543,25
|20260529
|6
|3 681
|4 958,91
|1
|1
|1,41
|20260601
|6
|3 441
|4 377,73
|2
|491
|657,93
|20260602
|6
|3 231
|3 884,45
|1
|1
|1,25
|20260603
|1
|1
|1,19
|2
|651
|781,19
|20260604
|1
|1
|1,20
|6
|2 861
|3 542,80
|20260605
|4
|1 611
|1 984,96
|1
|1
|1,26
|20260608
|5
|2 181
|2 650,84
|1
|1
|1,24
|20260609
|1
|1
|1,21
|1
|1
|1,21
|20260610
|1
|1
|1,22
|8
|4 621
|5 851,82
|20260611
|1
|1
|1,26
|11
|5 131
|6 809,16
|20260612
|4
|1 911
|2 488,35
|4
|1 151
|1 571,65
|20260615
|4
|1 861
|2 423,25
|1
|1
|1,35
|20260616
|5
|2 591
|3 252,89
|1
|1
|1,29
|20260617
|5
|2 411
|2 954,45
|1
|1
|1,25
|20260618
|4
|1 591
|1 880,72
|1
|1
|1,22
|20260619
|1
|1
|1,19
|2
|470
|568,68
|20260622
|5
|2 211
|2 554,57
|1
|1
|1,17
|20260623
|2
|179
|207,66
|1
|1
|1,18
|20260624
|2
|428
|496,51
|1
|1
|1,19
|20260625
|2
|432
|496,82
|2
|511
|608,07
|20260626
|2
|457
|525,56
|2
|28
|33,29
|20260629
|4
|1 641
|1 876,56
|1
|1
|1,16
|20260630
|4
|1 511
|1 727,89
|1
|1
|1,19
- SECURITY MASTER Key : nJybaMacaGqYl2yeYpZrmWSVbG+Ul2aVlpKYk5VoaZnHbnFllphol8bKZnJqlmpn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99151-enensys-bilan-semestriel-de-liquidite-juin-2026.pdf
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