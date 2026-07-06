ENENSYS TECHNOLOGIES : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2026

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ENENSYS TECHNOLOGIES (FR0013330792 – ALNN6 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026 :

32 488 titres

20 894,34 Euros en espèce

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 117 809 titres 131 870,26 EUR 327 transactions VENTE 99 919 titres 112 921,56 EUR 308 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 598 titres

40 083,77 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

68 985 titres

13 722,32 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le Media & Entertainment (NextGen Broadcast : terrestre et satellite, Streaming et Publicité ciblée) et le pôle Critical Communications, Defense & Space .

Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

fndiaye@actus.fr

ANNEXES

Achats Vente ALNN6 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 327 117 809 131 870,26 308 99 919 112 921,56 20260101 0 0 0,00 0 0 0,00 20260102 1 1 1,22 5 955 1 193,68 20260105 2 872 1 072,56 6 1 451 1 864,88 20260106 2 736 931,07 4 951 1 241,80 20260107 4 2 201 2 796,21 2 351 459,81 20260108 2 501 621,27 2 111 140,97 20260109 9 6 191 7 273,47 1 1 1,27 20260112 1 1 1,17 11 4 701 5 970,62 20260113 6 3 961 4 916,51 2 11 14,41 20260114 5 3 471 3 955,95 2 5 6,00 20260115 1 1 1,17 5 1 891 2 228,72 20260116 1 1 1,21 4 1 477 1 793,06 20260119 3 1 531 1 814,99 1 1 1,19 20260120 3 1 571 1 829,97 1 1 1,17 20260121 3 1 463 1 655,91 2 641 746,76 20260122 2 717 810,24 4 1 521 1 777,21 20260123 11 7 101 7 458,53 1 1 1,10 20260126 3 1 311 1 298,66 1 1 1,02 20260127 3 1 251 1 234,22 1 1 1,02 20260128 3 1 191 1 155,94 1 1 0,98 20260129 5 2 371 2 239,28 1 1 0,98 20260130 2 294 273,44 3 1 421 1 358,15 20260202 2 665 625,10 2 235 225,58 20260203 2 701 658,94 1 1 0,94 20260204 1 1 0,95 2 991 957,29 20260205 1 1 0,95 1 1 0,95 20260206 2 701 665,95 1 1 0,95 20260209 1 1 0,95 3 1 725 1 653,43 20260210 3 1 095 1 036,83 1 1 0,97 20260211 1 1 0,96 2 2 1,91 20260212 3 1 081 1 012,45 1 1 0,95 20260213 2 567 527,31 1 1 0,93 20260216 2 661 614,73 1 1 0,93 20260217 2 641 589,73 1 1 0,93 20260218 1 1 0,91 2 1 041 968,11 20260219 2 651 598,93 1 1 0,93 20260220 1 1 0,94 1 1 0,94 20260223 3 930 852,63 1 1 0,94 20260224 1 1 0,94 1 1 0,94 20260225 1 1 0,92 1 1 0,92 20260226 2 611 552,35 1 1 0,91 20260227 3 901 807,82 1 1 0,92 20260302 1 1 0,91 1 1 0,91 20260303 4 1 180 1 030,85 1 1 0,89 20260304 1 1 0,84 1 1 0,84 20260305 1 1 0,86 2 2 1,72 20260306 1 1 0,85 2 66 58,05 20260309 3 811 686,57 1 1 0,87 20260310 1 1 0,85 2 302 256,70 20260311 1 1 0,85 4 3 081 2 640,87 20260312 1 1 0,87 5 3 311 2 926,21 20260313 2 461 414,90 1 1 0,90 20260316 1 1 0,92 2 2 1,84 20260317 1 1 0,92 1 1 0,92 20260318 1 1 0,91 1 1 0,91 20260319 1 1 0,90 1 1 0,90 20260320 2 101 89,89 1 1 0,89 20260323 1 1 0,87 1 1 0,87 20260324 1 1 0,91 2 971 883,61 20260325 1 1 0,91 1 1 0,91 20260326 1 1 0,90 2 17 15,30 20260327 1 1 0,89 1 1 0,89 20260330 1 1 0,89 1 1 0,89 20260331 1 1 0,89 1 1 0,89 20260401 3 1 251 1 075,88 2 82 72,16 20260402 4 1 801 1 530,87 2 16 13,92 20260403 0 0 0,00 0 0 0,00 20260406 0 0 0,00 0 0 0,00 20260407 1 1 0,83 1 1 0,83 20260408 1 1 0,87 2 325 282,75 20260409 1 1 0,87 4 2 181 1 909,57 20260410 2 481 413,68 5 2 571 2 283,58 20260413 2 521 458,48 2 151 135,88 20260414 1 1 0,88 2 851 765,88 20260415 1 1 0,90 5 2 961 2 787,40 20260416 4 1 521 1 417,74 2 751 720,94 20260417 1 1 0,95 11 7 177 7 224,93 20260420 4 939 961,63 2 601 643,07 20260421 2 381 388,64 5 2 221 2 401,84 20260422 2 381 407,71 8 3 901 4 511,11 20260423 1 1 1,18 11 4 481 5 464,48 20260424 6 4 021 5 051,27 1 1 1,27 20260427 6 3 751 4 434,64 2 461 576,24 20260428 4 1 771 1 987,26 1 1 1,16 20260429 6 3 391 3 679,81 2 21 24,11 20260430 5 1 642 1 805,91 2 661 760,13 20260501 0 0 0,00 0 0 0,00 20260504 4 886 959,93 2 691 780,83 20260505 2 21 22,89 5 2 571 2 960,09 20260506 2 321 369,18 1 1 1,18 20260507 1 1 1,17 1 1 1,17 20260508 3 659 741,32 1 1 1,16 20260511 6 3 021 3 278,04 1 1 1,14 20260512 4 1 351 1 434,87 1 1 1,07 20260513 2 271 284,58 1 1 1,08 20260514 5 1 851 1 898,07 1 1 1,07 20260515 1 1 1,04 2 831 872,54 20260518 4 1 251 1 263,51 1 1 1,01 20260519 1 1 1,03 2 821 853,83 20260520 2 251 258,56 1 1 1,06 20260521 4 1 211 1 225,68 7 4 851 5 331,08 20260522 4 1 381 1 480,62 8 5 031 5 868,02 20260525 5 2 141 2 516,50 1 1 1,20 20260526 4 1 132 1 282,19 8 4 761 5 838,76 20260527 2 301 349,17 7 2 776 3 417,02 20260528 1 1 1,25 11 4 961 6 543,25 20260529 6 3 681 4 958,91 1 1 1,41 20260601 6 3 441 4 377,73 2 491 657,93 20260602 6 3 231 3 884,45 1 1 1,25 20260603 1 1 1,19 2 651 781,19 20260604 1 1 1,20 6 2 861 3 542,80 20260605 4 1 611 1 984,96 1 1 1,26 20260608 5 2 181 2 650,84 1 1 1,24 20260609 1 1 1,21 1 1 1,21 20260610 1 1 1,22 8 4 621 5 851,82 20260611 1 1 1,26 11 5 131 6 809,16 20260612 4 1 911 2 488,35 4 1 151 1 571,65 20260615 4 1 861 2 423,25 1 1 1,35 20260616 5 2 591 3 252,89 1 1 1,29 20260617 5 2 411 2 954,45 1 1 1,25 20260618 4 1 591 1 880,72 1 1 1,22 20260619 1 1 1,19 2 470 568,68 20260622 5 2 211 2 554,57 1 1 1,17 20260623 2 179 207,66 1 1 1,18 20260624 2 428 496,51 1 1 1,19 20260625 2 432 496,82 2 511 608,07 20260626 2 457 525,56 2 28 33,29 20260629 4 1 641 1 876,56 1 1 1,16 20260630 4 1 511 1 727,89 1 1 1,19