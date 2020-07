ENENSYS TECHNOLOGIES : Activité du premier semestre 2020 : La crise sanitaire pèse sur l'activité semestrielle - Point sur la situation financière

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie vidéo, publie son chiffre d'affaires au titre du 1er semestre 2020.

Données en cours d'audit M€ S1 2019 S1 2020 Variation EMEA 3,1 2,3 -26% Asie-Pacifique 1,0 0,9 -10% Amérique du Nord 1,5 1,5 = France 0,7 0,7 = Amérique Latine 0,1 0,0 ns CA consolidé 6,4 5,4 -16%

ENENSYS Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 M€ au 1er semestre 2020, en recul de 1,0 M€ par rapport au premier semestre 2019, une évolution largement marquée par les conséquences de la crise sanitaire Covid-19.

Résilience de l'activité aux Etats-Unis et en France

Le Groupe avait démarré l'exercice 2020 sur de bonnes bases avec des facturations de l'ordre de 3,5 M€ au premier trimestre et une activité commerciale bien orientée. Le développement de la pandémie Covid-19 depuis mi-mars a freiné brutalement la dynamique, même si le Groupe a continué à livrer des affaires durant cette période, notamment en France et aux Etats-Unis, dans le cadre de projets autour de l'ATSC 3.0 (solutions terrestre et satellites). Sur ces deux zones, le Groupe réalise d'ailleurs un chiffre d'affaires équivalent à celui du 1er semestre 2019.

L'activité a été plus impactée en zone EMEA compte tenu de l'attentisme des donneurs d'ordre qui ont eu tendance à différer ou réduire la vitesse de développement de leur projets. Le Groupe a cependant poursuivi le déploiement de ses solutions en Italie, en Roumanie et en Russie notamment. En Asie-Pacifique, l'activité est restée proche du niveau de celle de l'an dernier.

Les prises de commandes sur les 6 premiers mois de l'année ressortent à 5,0 M€, dont 2,7 M€ à facturer au second semestre 2020. Après un début d'exercice plutôt dynamique, l'activité commerciale a pâti également du contexte sanitaire, suite notamment à l'annulation de tous les principaux salons commerciaux internationaux, comme le MWC à Barcelone ou le NAB aux Etats-Unis qui avait lieu traditionnellement en avril.

Les prises de commandes intègrent 0,1 M€ d'une pré-commande liée à la signature d'un contrat majeur avec Edge Networks aux Etats-Unis. Ce contrat cadre, qui embarque l'ensemble des solutions ATSC 3.0 du groupe, et en particulier les nouvelles solutions basées sur un cloud AWS, pourrait permettre de générer un chiffre d'affaires annuel significatif sur la période 2021-2023 en fonction du déploiement commercial du client.

Finalisation de la rationalisation de la structure de coûts

Le Groupe a finalisé au cours du 1er semestre son plan de réduction des effectifs qui a été achevé fin mai, générant des économies de coûts importantes pour les prochains mois.

Sur le second trimestre, ENENSYS Technologies a eu recours aux mesures d'accompagnement comme le chômage partiel afin d'adapter en permanence ses effectifs par rapport à son activité. Le contrôle des dépenses reste rigoureux et des économies importantes ont également été réalisées avec l'annulation des salons professionnels programmés au premier semestre.

Fort de ces éléments, la perte opérationnelle courante semestrielle devrait être, malgré la baisse d'activité, sensiblement moins importante que celle enregistrée au premier semestre 2019.

Trésorerie brute disponible de 1,9 M€ au 30 juin 2020 - Etude active de financements complémentaires

La trésorerie brute disponible au 30 juin 2020 ressort à 1,9 M€, à un niveau similaire à celle du 30 avril 2020, bénéficiant notamment du décalage provisoire du paiement de certaines charges, autorisé dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Le Groupe, qui veille à limiter, dans la mesure du possible, les sorties de trésorerie, devrait percevoir prochainement un complément sur le Crédit d'Impôt Recherche de 1,4 M€.

Le Groupe étudie en parallèle la mise en œuvre de financements complémentaires pour renforcer sa trésorerie et pouvoir, ainsi, pallier au manque de trésorerie qui pourrait apparaitre, sans reprise dynamique des commandes, à partir de l'automne.

Parmi ces possibilités de financement, une demande de Prêts Garanties par l'Etat (PGE) auprès des partenaires bancaires est toujours en cours, mais son aboutissement reste notamment conditionné aux résultats des discussions engagées avec les porteurs de la dette obligataire convertible en actions (OCA) issue d'Expway pour en réduire son poids.

En cas de reprise rapide sur les prochains mois, l'objectif d'un retour à l'équilibre opérationnel au second semestre 2020 reste encore possible, la très grande majorité des économies étant aujourd'hui réalisées. D'autres réductions de charges ne sont cependant pas à exclure en fonction de l'évolution de la situation.

Perspectives commerciales

L'activité commerciale montre des signes de frémissements depuis la fin juin, avec une augmentation des consultations traitées par les équipes commerciales, sur toutes les offres du Groupe, aussi bien sur le terrestre que le satellite, l'insertion publicitaire ou le monitoring OTT. ENENSYS Technologies entend s'appuyer également sur le développement de ses solutions virtualisées et cloud, en phase avec la demande croissante du marché dans ce domaine.

La visibilité reste cependant faible, en raison des perturbations commerciales (annulation du salon international IBC prévu à Amsterdam en septembre 2020) et surtout de cycles de décision globalement allongés chez les clients. Dans l'ensemble, les clients restent en effet très prudents et les intentions de commandes peuvent varier d'une semaine à l'autre. Les cas de Covid-19 détectés chez les clients peuvent par exemple les amener à placer l'ensemble de leurs collaborateurs en télétravail précipitamment, impactant les phases d'évaluation des solutions, et donc les prises de décision.

Le Groupe reste vigilant et tiendra le marché informé de toute évolution.

