Enel: prise de participations 'vertes' en Australie information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Enel annonce que Potentia Energy, dont Enel Green Power détient 50 %, a conclu un accord avec CVC DIF et Cbus Super pour acquérir des participations majoritaires dans un portefeuille de plus de 1 GW d'actifs renouvelables en Australie.



Ce portefeuille comprend plus de 700 MW d'éolien et de solaire, ainsi que 430 MW de projets en développement avancé, dont des systèmes de stockage par batterie.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Enel visant des marchés stables et suit l'achat de 626 MW hydroélectriques en Espagne. L'opération reste soumise à l'approbation du FIRB australien.





