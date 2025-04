Enel: Potentia Energy acquiert 1GW d'actifs en Australie information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - Enel annonce que Potentia Energy, entreprise d'énergie renouvelable contrôlée conjointement par Enel Green Power, a acquis auprès de CVC DIF et Cbus Super des participations majoritaires dans un portefeuille de plus de 1 GW d'actifs renouvelables en Australie.



Ce portefeuille comprend plus de 700 MW d'actifs éoliens et solaires en exploitation et plus de 430 MW de projets avancés, incluant du stockage par batteries.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Enel visant à renforcer son portefeuille renouvelable dans des zones stables et fait suite à l'achat de 626 MW hydroélectriques en Espagne en février 2025.



Potentia Energy, active en Australie depuis 2017, exploite près de 500 MW et dispose d'un pipeline de développement de plus de 7 GW.





Valeurs associées ENEL 7,724 EUR MIL +1,94%