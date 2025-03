Enel: Masdar va prendre une participation dans EGPE Solar 2 information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) va prendre une participation de 49,99 % dans le capital social d'EGPE Solar 2 pour un montant de 184 millions d'euros.



EGPE Solar 2 compte quatre actifs photovoltaïques en Espagne, pour une puissance installée globale de 446 MW.



Ce nouvel accord fait suite au partenariat du groupe Enel avec Masdar, finalisé en décembre 2024, qui porte sur un portefeuille de 2 GW d'actifs solaires déjà en exploitation en Espagne.



La transaction s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à long terme avec Masdar, qui prévoit également des contrats d'achat d'électricité (PPA) de 15 ans.



La transaction devrait générer une réduction de la dette nette consolidée du groupe Enel de 184 millions d'euros en 2025. Enel va garder le contrôle et à consolider intégralement EGPE Solar 2 à la clôture de la transaction.





