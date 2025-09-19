 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Enel inaugure un système flottant solaire à Venaus (Italie)
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 15:45

Enel annonce la mise en service à Venaus (Piémont, Italie) de son premier système photovoltaïque flottant, intégré à une installation innovante de désenvasement des bassins. L'objectif est double : accroître la production d'énergie renouvelable et préserver les ressources en eau grâce à la réduction de l'évaporation.

Le dispositif de désenvasement repose sur des hélices et une pompe aspirante, permettant une gestion écologique des sédiments sans vider le bassin. L'ensemble est alimenté par les panneaux solaires flottants, rendant l'opération autonome et durable.

'Grâce à l'hybridation, nous obtenons une plus grande disponibilité énergétique tout en optimisant l'usage de l'eau', souligne Nicola Rossi, directeur de l'innovation d'Enel. Les panneaux bifaciaux produisent environ 1200 MWh par an, sans consommation de terres agricoles, tout en améliorant le rendement grâce à la température plus basse de la surface de l'eau.

Ce projet, mené avec NRG Island, Pipein et l'université de Padoue, illustre la capacité d'Enel à combiner innovation, transition énergétique et protection des territoires.

