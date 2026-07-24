Enel : dynamique tirée par le thermique et les réseaux au 1er semestre

Enel a publié hier son bulletin trimestriel contenant ses données opérationnelles relatives au 2e trimestre et au 1er semestre 2026. Le producteur d'électricité italien les communique avant l'approbation, par son Conseil d'Administration, des données de performance figurant dans ses rapports financiers périodiques.

Au cours des six premiers mois de l'année 2026, la capacité installée nette d'Enel a atteint 92,1 GW, soit une progression de 1,2% par rapport aux 91,0 GW du premier semestre 2025, dont 73% proviennent de sources renouvelables.

En outre, la capacité zéro émission s'est établie à 70,3 GW, soit une hausse de 1,6%. La production totale gérée a atteint 102,5 TWh, en croissance de 3,4%, tandis que la production consolidée a grimpé à 96,2 TWh ( 4,6%), portée notamment par la production thermique, qui a bondi d'environ de 20% pour s'élever à 17,9 TWh.

Concernant l'activité réseaux (infrastructures de transport et de distribution), l'électricité distribuée à l'échelle du groupe a atteint 239,4 TWh sur ce semestre ( 3,2%) répartie entre l'Italie (103,6 TWh) la péninsule Ibérique (72,6 TWh) et l'Amérique latine (63,2 TWh). Le nombre total d'utilisateurs finaux s'est élevé à 69,4 millions, en croissance de 0,8%.

Sur le marché libéralisé, l'énergie vendue en Italie et en Ibérie a baissé de 8,4% pour s'établir à 53,6 TWh. Ce marché regroupe les volumes d'électricité vendus aux clients ayant souscrit à des offres de marché libres, par opposition aux clients encore soumis aux derniers tarifs réglementés ou régulés par les autorités italiennes et espagnoles.