Enel clôture l'exercice 2025 sur un bilan contrasté mais conforme à ses objectifs
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 11:31
Malgré un repli des profits, Enel confirme avoir atteint tous ses objectifs stratégiques sur cet exercice 2025. L'Ebitda ordinaire s'élève à 22,9 MdsEUR, conforme aux prévisions, soit une hausse de 2% sur un an. Le chiffre d'affaires a augmenté en glissement annuel de 1,8% pour s'élever à 80,35 MdsEUR.
Cependant, le résultat opérationnel en 2025 s'est établi à 11,53 MdsEUR, soit une baisse de 25,6% par rapport à l'exercice précédent. Cette variation s'explique par les changements de périmètre de consolidation, des ajustements de valeur (dépréciations) plus élevés que l'an passé, ainsi qu'à l'augmentation des dotations aux amortissements liée à la mise en service de nouvelles installations
De plus, Enel a conclu cet exercice sur un résultat net ordinaire part du groupe en repli de 1,7% à 7,01 MdsEUR. Ce chiffre dépasse les attentes du marché, qui tablaient sur 7 MdsEUR. Hors effets de périmètre mentionnés précédemment, le résultat net ordinaire de 2025 a progressé 5,7% par rapport à 2024.
Cette évolution est attribuable non seulement à la performance positive des activités opérationnelles ordinaires, mais également à la baisse des charges financières nettes (425 MEUR), liée à la fois à une dette financière brute moins élevée sur les deux exercices comparés et à la diminution du coût moyen de ladite dette.
En 2025, le bénéfice net ordinaire par action du groupe s'est établi à 0,69 EUR (soit -1,4%) ; hors effets de périmètre, le chiffre de 2024 s'élevait à 0,65 euro (soit 6,2 %).
Le résultat net part du groupe en 2025 se replie et s'élève à 4,225 MdsEUR contre 5,636 MdsEUR en 2024.
Les mesures de gestion mises en oeuvre pour renforcer la solidité financière et améliorer le profil risque/rendement (via une allocation sélective du capital) ont ramené le ratio dette financière nette / EBITDA ordinaire à environ 2,5x, permettant ainsi d'accroître la flexibilité financière.
La dette financière nette ressort à 57,182 MdsEUR, soit une progression de 2,5%. "Le flux de trésorerie généré par l'activité opérationnelle ( cash flow ) a substantiellement compensé les besoins de financement liés aux dépenses d'investissement ( CAPEX ) et au paiement des dividendes. La variation de la dette financière nette est, en réalité, due aux besoins de financement liés au rachat d'actions propres par Enel S.p.A., Endesa S.A. et Enel Américas S.A., pour un montant d'environ 1,9 MdEUR à la fin de l'exercice 2025", fait savoir Enel.
Hausse continue du BPA et rachat d'actions
Suite à cette publication annuelle, le conseil d'administration a proposé le versement d'un dividende total de 0,49 EUR par action au titre de l'année 2025 (contre 0,47 EUR en 2024), dont 0,26 euro par action sera versé le 22 juillet prochain aux actionnaires.
Côté objectifs, Enel table sur un BPA compris entre 0,72 euro et 0,74 euro pour 2026, et vise une fourchette de 0,80 euro à 0,82 euro à l'horizon 2028. La société italienne anticipe également un taux de croissance annuel composé de 6% pour ses dividendes sur la période 2026-2028.
Le conseil d'administration sollicitera par ailleurs l'accord de l'assemblée générale du 12 mai prochain pour renouveler son programme de rachat d'actions. Celui-ci prévoit de racheter un maximum de 200 millions d'actions ordinaires (soit environ 2% de la société), pour une enveloppe totale pouvant atteindre 1,5 MdEUR.
Valeurs associées
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|-0,76%
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