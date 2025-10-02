Enel augmente sa capacité renouvelable aux États-Unis de 285 MW
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 10:25
Cette transaction accroît la capacité nette consolidée installée aux États-Unis de 285 MW pour un coût net d'environ 50 MUSD. Elle devrait générer un effet positif annuel de près de 50 MUSD (43 MEUR) sur l'EBITDA ordinaire du groupe, contre une hausse de l'endettement net estimée à 27 MUSD (23 MEUR).
L'opération s'inscrit dans la stratégie d'Enel visant à renforcer sa production issue des énergies renouvelables, y compris par des acquisitions d'actifs déjà en exploitation. La capacité consolidée installée en Amérique du Nord atteignait 11 620 MW au premier semestre 2025.
Valeurs associées
|8,117 EUR
|MIL
|-0,39%
A lire aussi
-
Israël a annoncé jeudi que les passagers de la flottille pour Gaza à bord des bateaux interceptés seraient expulsés vers l'Europe, pendant qu'une partie des navires transportant des militants propalestiniens et de l'aide humanitaire tentaient de poursuivre leur ... Lire la suite
-
Le secteur de la technologie grimpe en Europe dans le sillage de Wall Street la veille et des Bourses asiatiques plus tôt jeudi, porté par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics et SK Hynix ont conclu des accords pour ... Lire la suite
-
Les secours n'ont détecté aucun signe de vie jeudi sous les décombres de l'école qui s'est effondrée lundi en Indonésie, où 59 personnes sont encore portées disparues, a annoncé jeudi un responsable, faisant craindre un lourd bilan humain et plongeant les familles ... Lire la suite
-
Willis et Swiss Re lancent une assurance basée sur les alertes météo au Royaume-Uni et en Irlande, selon The Insurer
LONDRES - La société de courtage d'assurance Willis a conçu une nouvelle police d'assurance paramétrique déclenchée par des alertes météorologiques rouges au Royaume-Uni et en Irlande en partenariat avec Swiss Re Corporate Solutions, a rapporté jeudi The Insurer. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer