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Enel atone après des profits en légère hausse au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 10:30

Enel reste stable à Milan après avoir dévoilé jeudi soir un BPA de 0,20 EUR au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de 6,2% en comparaison annuelle, ainsi qu'un EBITDA ordinaire de 6 003 MEUR, en progression de 3,6%.

"La performance positive, principalement enregistrée en Espagne et en Amérique latine, a largement compensé les marges plus faibles en Italie", explique le producteur et distributeur d'électricité italien.

À 20,59 MdsEUR, son chiffre d'affaires a diminué de 6,7%, dans le sillage du recul de ses revenus en Italie, en raison de volumes d'électricité vendus plus faibles et de prix moyens en baisse pour les clients finaux, ainsi que de volumes réduits négociés sur le marché de gros.

Au vu de sa performance du 1er trimestre, Enel confirme prévoir, pour l'ensemble de 2026, un BPA ordinaire compris entre 0,72 EUR et 0,74 EUR, ainsi qu'un EBITDA ordinaire compris entre 23,1 MdsEUR et 23,6 MdsEUR.

Plus largement, le groupe rappelle tabler, dans le cadre de son plan stratégique, sur un BPA ordinaire compris entre 0,80 EUR et 0,82 EUR à horizon 2028, en hausse par rapport à 0,69 EUR en 2025.

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