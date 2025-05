Enel: alliance pour étudier les technologies nucléaires information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 11:23









(CercleFinance.com) - Enel annonce la création, aux côtés de Ansaldo Energia et Leonardo, de Nuclitalia, une société chargée d'étudier les technologies nucléaires avancées et les opportunités du secteur.



Enel détient 51 % du capital, Ansaldo Energia 39 % et Leonardo 10 %.



Nuclitalia se concentrera d'abord sur les petits réacteurs modulaires à eau (SMR), en analysant les modèles les plus innovants et adaptés au contexte italien.



Elle évaluera aussi des partenariats industriels et des projets de co-conception, en misant sur l'innovation et la durabilité.



Un comité technique sera bientôt mis en place pour appuyer les analyses technologiques, souligne Enel.





