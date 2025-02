Enel: acquisition de CAH pour 1 milliard d'euros information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - Enel annonce que sa filiale Endesa Generación a finalisé l'acquisition de Corporación Acciona Hidráulica (CAH) auprès de Corporación Acciona Energías Renovables pour environ 1 milliard d'euros.



CAH détient 34 centrales hydroélectriques en Espagne d'une capacité installée de 626 MW, ayant produit 1,3 TWh en 2023.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe Enel dans les énergies renouvelables.



Après cette opération, Enel atteint une capacité hydroélectrique de plus de 5,3 GW sur la péninsule Ibérique. L'achat a été financé par des lignes de crédit disponibles.





