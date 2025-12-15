 Aller au contenu principal
Enel acquiert deux parcs éoliens en Allemagne
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 13:30

Enel, par l'intermédiaire de sa filiale Enel Green Power Germany GmbH, indique avoir finalisé l'acquisition d'un portefeuille composé de deux parcs éoliens terrestres en Allemagne avec une capacité installée totale de 51 MW.

"Avec une valeur d'entreprise d'environ 80 millions d'euros, cet accord représente la première acquisition significative par le groupe Enel d'un portefeuille de sites en activité en Allemagne", souligne l'énergéticien italien.

La transaction contribue environ 10 MEUR par an à son EBITDA ordinaire, via un tarif régulé dans le cadre d'un régime qui garantit un niveau minimum de rémunération si les prix de vente sur le marché sont inférieurs au seuil attendu.

"Le marché allemand des énergies renouvelables est le plus grand et l'un des plus intéressants d'Europe grâce à son potentiel de croissance et à son environnement réglementaire favorable", met en avant Enel, qui le juge "essentiel à sa stratégie d'expansion géographique".

