((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les principaux indices américains terminent dans le vert, mais loin des sommets; le Nasdaq est en tête, en hausse de ~1,4%

*

Le secteur de la consommation discrétionnaire est en tête des gains du S&P; le secteur de l'énergie est le plus faible

*

Le dollar et le brut sont en légère hausse; l'or recule; le bitcoin perd ~1%

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans chute à ~4,12%

18 décembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

ENDIGUER LE GLISSEMENT

Les actions américaines ont progressé jeudi, le Dow .DJI et le S&P 500 .SPX mettant fin à une série de quatre séances de baisse. Un bond de 10% de Micron Tech MU.O après la publication des résultats trimestriels et des perspectives du fabricant de puces a permis d'atténuer les inquiétudes récentes concernant les noms d'IA et a stimulé le secteur technologique. Alors que le secteur technologique .SPLRCT a bondi de 1,4%, le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a été le groupe le plus performant de la séance avec un gain de 1,8%. Les actions de Lululemon LULU.O ont gagné 3,5 % après que l'investisseur activiste Elliott Management a accumulé une participation de plus d'un milliard de dollars dans le fabricant de vêtements et prépare un candidat potentiel au poste de directeur général. Darden Restaurants DRI.N a également soutenu le secteur, l'opérateur Olive Garden ayant revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles. Une baisse des rendements du Trésor a également soutenu les actions après que les données économiques ont montré que l'inflation annuelle était plus faible que prévu. Un rapport séparé sur le marché du travail a montré que les demandes initiales de chômage ont baissé de 13 000 pour atteindre 224 000 en données corrigées des variations saisonnières, juste en dessous de l'estimation de 225 000.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,9 contre 1 sur le NYSE et de 1,65 contre 1 sur le Nasdaq.

Vous trouverez ci-dessous un APERÇU du marché à la clôture:

(Chuck Mikolajczak)

*****

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT: NIKE, FEDEX LANCENT LA NOUVELLE SAISON DES RÉSULTATS AMÉRICAINS CLIQUEZ ICI BULLE DE L'AI, BULLE PARTOUT, ENFIN, PEUT-ÊTRE, PEUT-ÊTRE PAS CLIQUEZ ICI

PASSEZ UN NOËL À DOUBLE MANDAT: CPI, DEMANDES D'ALLOCATIONS CHÔMAGE, PHILLY FED CLIQUEZ ICI ()

LES ACTIONS AMÉRICAINES SE REDRESSENT APRÈS LES DONNÉES SUR L'INFLATION ET L'EMPLOI CLIQUEZ ICI LES CONTRATS À TERME SUR LES ACTIONS AMÉRICAINES AUGMENTENT LEURS GAINS APRÈS LES DERNIERS CHIFFRES DE L'INFLATION CLIQUEZ ICI

UBS UTILISE L'IA POUR SUIVRE LE TON DES DÉCIDEURS DE LA CENBANK CLIQUEZ ICI ()

MORGAN STANLEY VOIT UNE HAUSSE DE 22% POUR LES BANQUES EUROPÉENNES L'ANNÉE PROCHAINE CLIQUEZ ICI STOXX FLAT, 'ESPOIR ET MÉFIANCE' AUTOUR DE BP CLIQUEZ ICI AVANT LA CLOCHE: MICRON APAISE LES NERFS DE LA TECHNOLOGIE, L'EUROPE EST MITIGÉE CLIQUEZ ICI LA BOE VA PROCÉDER À UNE RÉDUCTION TANDIS QUE D'AUTRES MAINTIENNENT LE CAP CLIQUEZ ICI