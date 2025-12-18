 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Endiguer le glissement
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les principaux indices américains terminent dans le vert, mais loin des sommets; le Nasdaq est en tête, en hausse de ~1,4%

*

Le secteur de la consommation discrétionnaire est en tête des gains du S&P; le secteur de l'énergie est le plus faible

*

Le dollar et le brut sont en légère hausse; l'or recule; le bitcoin perd ~1%

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans chute à ~4,12%

18 décembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

ENDIGUER LE GLISSEMENT

Les actions américaines ont progressé jeudi, le Dow .DJI et le S&P 500 .SPX mettant fin à une série de quatre séances de baisse. Un bond de 10% de Micron Tech MU.O après la publication des résultats trimestriels et des perspectives du fabricant de puces a permis d'atténuer les inquiétudes récentes concernant les noms d'IA et a stimulé le secteur technologique. Alors que le secteur technologique .SPLRCT a bondi de 1,4%, le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a été le groupe le plus performant de la séance avec un gain de 1,8%. Les actions de Lululemon LULU.O ont gagné 3,5 % après que l'investisseur activiste Elliott Management a accumulé une participation de plus d'un milliard de dollars dans le fabricant de vêtements et prépare un candidat potentiel au poste de directeur général. Darden Restaurants DRI.N a également soutenu le secteur, l'opérateur Olive Garden ayant revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles. Une baisse des rendements du Trésor a également soutenu les actions après que les données économiques ont montré que l'inflation annuelle était plus faible que prévu. Un rapport séparé sur le marché du travail a montré que les demandes initiales de chômage ont baissé de 13 000 pour atteindre 224 000 en données corrigées des variations saisonnières, juste en dessous de l'estimation de 225 000.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,9 contre 1 sur le NYSE et de 1,65 contre 1 sur le Nasdaq.

Vous trouverez ci-dessous un APERÇU du marché à la clôture:

(Chuck Mikolajczak)

*****

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT: NIKE, FEDEX LANCENT LA NOUVELLE SAISON DES RÉSULTATS AMÉRICAINS CLIQUEZ ICI BULLE DE L'AI, BULLE PARTOUT, ENFIN, PEUT-ÊTRE, PEUT-ÊTRE PAS CLIQUEZ ICI

PASSEZ UN NOËL À DOUBLE MANDAT: CPI, DEMANDES D'ALLOCATIONS CHÔMAGE, PHILLY FED CLIQUEZ ICI ()

LES ACTIONS AMÉRICAINES SE REDRESSENT APRÈS LES DONNÉES SUR L'INFLATION ET L'EMPLOI CLIQUEZ ICI LES CONTRATS À TERME SUR LES ACTIONS AMÉRICAINES AUGMENTENT LEURS GAINS APRÈS LES DERNIERS CHIFFRES DE L'INFLATION CLIQUEZ ICI

UBS UTILISE L'IA POUR SUIVRE LE TON DES DÉCIDEURS DE LA CENBANK CLIQUEZ ICI ()

MORGAN STANLEY VOIT UNE HAUSSE DE 22% POUR LES BANQUES EUROPÉENNES L'ANNÉE PROCHAINE CLIQUEZ ICI STOXX FLAT, 'ESPOIR ET MÉFIANCE' AUTOUR DE BP CLIQUEZ ICI AVANT LA CLOCHE: MICRON APAISE LES NERFS DE LA TECHNOLOGIE, L'EUROPE EST MITIGÉE CLIQUEZ ICI LA BOE VA PROCÉDER À UNE RÉDUCTION TANDIS QUE D'AUTRES MAINTIENNENT LE CAP CLIQUEZ ICI

Valeurs associées

DARDEN RESTAURAN
192,790 USD NYSE +1,69%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 951,85 Pts Index Ex +0,14%
FEDEX
287,130 USD NYSE +1,73%
LULULEMON ATHL
215,1100 USD NASDAQ +3,48%
MICRON TECHNOLOGY
248,5500 USD NASDAQ +10,21%
NASDAQ Composite
23 006,36 Pts Index Ex +1,38%
NIKE -B-
65,750 USD NYSE +0,04%
S&P 500 INDEX
6 774,76 Pts CBOE +0,79%
STOXX Europe 600
585,35 Pts DJ STOXX +0,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris
    France: Le devis d'EDF pour six nouveaux réacteurs nucléaires s'alourdit de €5 mds
    information fournie par Reuters 18.12.2025 23:06 

    EDF a révisé à la hausse le coût prévisionnel des six nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2 que le ‍groupe prévoit de construire en France, désormais estimés à un maximum de 72,8 milliards d'euros. Cette nouvelle estimation, publiée jeudi, est à comparer avec ... Lire la suite

  • Un plant de cannabis à Newberry Springs, en Californie, le 29 mars 2024 ( AFP / Robyn Beck )
    Trump annonce classer la marijuana comme drogue moins dangereuse
    information fournie par AFP 18.12.2025 23:03 

    Donald Trump a annoncé jeudi reclasser la marijuana comme substance addictive moins dangereuse, une décision censée encourager la recherche médicale sans ouvrir dans l'immédiat sur une dépénalisation au niveau fédéral. Le président américain a assuré que "les gens ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street positivement surprise par l'inflation américaine
    information fournie par AFP 18.12.2025 22:48 

    La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, saluant le ralentissement inattendu de l'inflation en novembre aux Etats-Unis et les bons résultats trimestriels du fabricant de semi-conducteurs Micron. Le Dow Jones a pris 0,14%, l'indice Nasdaq a avancé de 1,38% ... Lire la suite

  • Rachida Dati à Nantes, le 27 septembre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Enquête pour corruption et perquisitions chez Rachida Dati
    information fournie par AFP 18.12.2025 21:42 

    Nouveau tourment à trois mois des élections municipales: des perquisitions ont été menées jeudi aux domiciles de Rachida Dati, candidate à Paris, ainsi que dans sa mairie du 7e arrondissement de la capitale, dans le cadre d'une enquête pour corruption. La ministre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank