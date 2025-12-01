 Aller au contenu principal
Endeavour Silver plonge après avoir dévoilé son projet d'émission d'obligations convertibles pour un montant de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions cotées en bourse d'Endeavour Silver Corp EXK.N ont baissé de 2 % à 9,73 dollars avant la fermeture de la bourse, le minier canadien cherchant à lever des capitaux ** Endeavour annonce un placement privé de 300 millions de dollars d'obligations convertibles échéant en 2031

** Endeavour a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa facilité de crédit avec ING Capital et Société Générale, pour financer l'avancement de son projet Pitarrilla au Mexique, et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris les opportunités stratégiques

** Endeavour a une capitalisation boursière de près de 3 milliards de dollars, selon les données du LSEG ** Les actions d'EXK, cotées aux États-Unis, ont augmenté de plus de 2 % avant le marché, suivant la hausse de l'argent au comptant XAG= qui a atteint un niveau record

GOL/

** Jusqu'à la clôture de vendredi, les actions d'EXK ont bondi d'environ 40,5 % au cours d'une série de cinq séances de hausse, ce qui leur a permis d'augmenter de 171 % depuis le début de l'année

** Les 7 analystes considèrent l'action comme "achetée" avec une prévision médiane de 9,22 $ - LSEG

