Endeavour Silver plonge après avoir dévoilé son projet d'émission d'obligations convertibles pour un montant de 300 millions de dollars

1er décembre -

** Les actions cotées en bourse d'Endeavour Silver Corp

EXK.N ont baissé de 2 % à 9,73 dollars avant l'ouverture du marché, la société minière canadienne cherchant à lever des fonds

** Endeavour annonce un placement privé d'obligations convertibles d'une valeur de 300 millions de dollars échéant en 2031

** Endeavour a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa facilité de crédit avec ING Capital et Société Générale, pour financer l'avancement de son projet Pitarrilla au Mexique, et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris les opportunités stratégiques

** Endeavour a une capitalisation boursière de près de 3 milliards de dollars, selon les données du LSEG ** Les actions d'EXK, cotées aux États-Unis, ont augmenté de plus de 2 % avant le marché, suivant la hausse () de l'argent au comptant XAG= qui a atteint un niveau record GOL/

** Jusqu'à la clôture de vendredi, les actions d'EXK ont bondi d'environ 40,5 % au cours d'une série de cinq séances de hausse, ce qui leur a permis d'augmenter de 171 % depuis le début de l'année

** Les 7 analystes considèrent l'action comme "achetée" avec une prévision médiane de 9,22 $ - LSEG