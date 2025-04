Encore du vert pour la Bourse de Paris

(AOF) - En l’absence de nouvelles informations dans la guerre commerciale que se livrent chinois et américains, les Bourse européennes ont débuté la semaine dans le vert. Le CAC 40 a ainsi aligné une cinquième hausse consécutive avec un gain ce soir de 0,50 % à 7573,76 points. Dans le même temps, l’EuroStoxx50 s’est adjugé 0,26 % à 5167,34 points. On notera les différentes performances de Lisbonne (- 1,01 %) et Madrid (+ 0,65 %) alors que la péninsule ibérique et une partie du sud de la France ont été touchées par une coupure d’électricité importante.

Du côté des valeurs en Europe et en France

Le secteur financier italien est décidément en pleine effervescence. Objet d'une offre de rachat de la part de Monte dei Paschi di Siena, la banque d'affaires italienne Mediobanca a annoncé vouloir racheter la banque privée Banca Generali , détenue à plus de 50% par Generali, pour 6,3 milliards d'euros. A la Bourse de Milan, l'action Mediobanca a cédé 0,63 % à 17,48 euros tandis que celle de l'assureur a reculé de 0,91 % à 31,67 euros. Mediobanca financera en effet cette acquisition en cédant ses actions Generali, dont elle est le plus important actionnaire avec 13,1% du capital.

En France, Vivendi s'octroie ce soir 0,88 % à 2,628 euros et se dirige tout droit vers une neuvième séance de suite dans le vert. Le groupe de communication, dont l'assemblée générale se tient ce lundi, a fait part d'un chiffre d'affaires stable (+0,6%) au premier trimestre 2025, à 69,4 millions d'euros. Quatre mois après sa scission, le groupe a enregistré un actif net réévalué (ANR) de 5,2 milliards d'euros au 31 mars 2025, en progression de 7,8% par rapport à fin décembre. Son endettement financier net au premier trimestre s'élève à 1,66 milliard d'euros contre 2,07 milliards au 31 décembre 2024

Valneva a signé la plus forte baisse du SBF 120 (- 6,59 % à 2,946 euros), après avoir perdu plus de 20 % dans la matinée. En France, la Haute autorité de santé a suspendu l'utilisation du vaccin de Valneva contre le chikungunya pour les adultes de 65 ans et plus après l'apparition d'effets secondaires graves ayant entraîné une hospitalisation, dont un décès, après vaccination à La Réunion.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique d'envergure n'est programmée à l'agenda de part et d'autre de l'Atlantique

Vers 17h45, l'euro cède 0,20 % à 1,1386 dollar.