Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-USA 2020-Principales déclarations de l'ultime débat Trump-Biden Reuters • 23/10/2020 à 06:55









(Déclarations supplémentaires) NASHVILLE, Tennessee, 23 octobre (Reuters) - Le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se retrouvaient jeudi soir à Nashville, dans le Tennessee, pour un ultime débat télévisé avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Voici quelques déclarations marquantes des deux candidats à la Maison blanche: ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS L'épidémie, qui a tué plus de 221.000 personnes aux États-Unis, reste le principal sujet de préoccupation des électeurs et Joe Biden a accusé à plusieurs reprises Donald Trump d'avoir mal gérer la crise. "Je l'ai attrapé, j'ai beaucoup appris. Nous devons nous en remettre. Nous ne pouvons pas fermer le pays", a déclaré Donald Trump. "Si vous n'entendez rien d'autre ce soir, entendez ceci... Quiconque est responsable de toutes ces morts ne devrait pas être président des Etats-Unis", a dit Joe Biden aux téléspectateurs. POLITIQUE ÉTRANGÈRE Sur la question des relations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, Joe Biden a déclaré: "Il a parlé de son bon copain (le dirigeant Kim Jong-un) qui est un voyou, un voyou. Et il parle du fait que notre situation est meilleure alors que la Corée du Nord est davantage capable de tirer un missile à même d'atteindre le territoire américain." "Nous ne sommes pas en guerre contre la Corée du Nord. Nous avons de bonnes relations", a répondu Donald Trump. "Nous avions une bonne relation avec Hitler avant qu'il envahisse l'Europe. Voyons", a réagi l'ancien vice-président. CLIMAT ET ÉNERGIE Abordant le sujet du changement climatique et des mesures à prendre pour y remédier, Donald Trump a demandé à son rival: "Mettriez-vous fin à l'industrie pétrolière?" "Je mettrais en place la transition pour sortir de l'industrie pétrolière, oui, parce qu'elle pollue de manière significative", a répondu Joe Biden. ASSURANCE-SANTÉ Sur la question de l'assurance-santé, Donald Trump a annoncé vouloir en finir avec l'"Obamacare". Joe Biden a répondu: "Les gens méritent d'avoir un système de santé abordable, et c'est tout". QUESTION RACIALE Le président républicain s'est décrit comme l'un des présidents ayant fait le plus pour la communauté afro-américaine. "(J'ai fait) le projet de réforme de la justice pénale, la réforme des prisons, les zones d'opportunité, je me suis occupé des facultés et universités noires", a déclaré Donald Trump. Son opposant démocrate a quant à lui riposté en déclarant que "(Donald Trump) verse de l'huile sur tous les feux racistes. Il a commencé sa campagne en disant qu'il se débarrasserait des violeurs mexicains. Il a exclu les musulmans parce qu'ils sont musulmans." IMMIGRATION En ce qui concerne l'immigration et la question des enfants séparés de leurs parents après être entrés illégalement aux Etats-Unis, Joe Biden a affirmé: "Cela fait de nous la cible de moqueries et viole toute notion de qui nous sommes." Donald Trump a répliqué: "Les enfants sont emmenés ici par des coyotes et tout un tas de personnes néfastes, les cartels (...) Nous laissons les gens venir, mais ils doivent venir légalement." (Andy Sullivan; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.