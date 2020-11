Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-USA 2020-Anxiété et suspicion chez les électeurs sur fond d'incertitude Reuters • 05/11/2020 à 03:45









par Michael Martina, Heather Timmons et Ernest Scheyder DETROIT, 5 novembre (Reuters) - Épuisés par l'une des campagnes présidentielles les plus tendues de l'histoire moderne des Etats-Unis, électeurs républicains et démocrates se trouvaient mercredi dans un état d'anxiété alors que l'issue du scrutin était toujours indécise au lendemain de la fermeture des bureaux de vote. Le fait que le président républicain sortant Donald Trump revendique prématurément la victoire dans la nuit de mardi à mercredi , alors même que le dépouillement se poursuivait dans plusieurs Etats "bascule", a passablement agacé les supporters du candidat démocrate Joe Biden. Les partisans de l'ancien vice-président craignaient de plus en plus que l'actuel locataire de la Maison blanche se refuse à admettre les résultats de l'élection en cas de défaite. A l'inverse, les partisans de Donald Trump ont fait écho aux propos de celui-ci dénonçant une fraude massive. "Il y a une fraude électorale répandue", a déclaré Jimmie Boyd, 48 ans, électeur pro-Trump de Caroline du Nord. Cet activiste favorable au port d'arme et lié à des milices locales a exprimé son inquiétude à l'idée que des "extrémistes de gauche" puissent "détruire des villes entières" pendant que les manifestants de droite étaient diabolisés comme des "monstres racistes". Judy Mowery, 60 ans, qui a voté pour Joe Biden à Bethlehem en Pennsylvanie, a fait part de son inquiétude sur des violences entre les deux blocs politiques. "Même si Biden gagne, et je pense qu'il le peut, nous avons perdu en tant que pays", a-t-elle dit. "Nous sommes encore plus divisés que je ne le pensais". A Detroit dans le Michigan, les tensions se sont amplifiées lorsqu'une trentaine d'observateurs, pour la plupart républicains, se sont vus refuser l'entrée d'un bureau de dépouillement par des représentants ayant invoqué les limitations sur les rassemblements en espace clos instaurées pour lutter contre le coronavirus. La police a été appelée sur les lieux pour faire respecter cette décision. "QUATRIÈME DIMENSION" Une grande partie des personnes refoulées ont campé devant l'entrée du site, clamant leur mécontentement, tandis qu'un autre groupe de républicains interdits d'entrer ont organisé une prière à proximité. Ils ont aussi scandé "Stoppez le vote" et "Stoppez le dépouillement". Cette confrontation a débuté juste avant que la chaîne CNN et l'institut Edison Research projettent la victoire de Joe Biden dans le Michigan, un Etat dans lequel la campagne Trump a engagé une procédure pour faire suspendre le dépouillement. Pour certains, les tensions post-soirée électorale étaient trop difficiles à supporter. Comme solutions, entre autres, la marche ou le jardinage, loin des ondes relayant minute par minute le dépouillement de nouveaux bulletins. "On dirait la quatrième dimension", a déclaré Tanya Wojciak, 39 ans, qui a admis avoir englouti dix-sept tasses de café et avoir fait les cent pas à son domicile de Cortland dans l'Ohio alors qu'elle suivait d'un oeil l'évolution des scores dans les Etats décisifs pour le scrutin. "L'effrayante et prématurée déclaration de victoire de Trump m'a agacé", a-t-elle ajouté, indiquant avoir voté pour Joe Biden en dépit de son positionnement à droite. Aux yeux d'experts juridiques, l'issue du scrutin pourrait passer par la résolution de multiples plaintes à travers le pays sur une variété de questions, dont la prise en compte des bulletins de vote arrivés tardivement. Des activistes demandant que le dépouillement se poursuive sans entrave se sont réunis dans plusieurs villes des Etats-Unis, parmi lesquelles Oakland (Californie), Harrisburg (Pennsylvanie), Atlanta (Géorgie) ou encore Detroit et New York. MARCHE "PRO-DÉPOUILLEMENT" Plusieurs centaines de manifestants ont défilé au coeur de Manhattan en agitant des drapeaux américains et brandissant des pancartes qui demandaient à "Compter chaque vote, chaque vote compte". "Il est très important que nous nous assurions que notre démocratie est préservée", a dit Meira Harris, 26 ans, qui étudie le travail social. "Cette élection a provoqué tant d'anxiété". La coalition Protect the Results, qui regroupe plus de 130 entités militantes, a fait savoir qu'elle organisait une journée de vastes manifestations dans 500 villes à travers le pays. Mais elle a par la suite suspendu son projet pour laisser davantage de temps au processus électoral. Des représentants américains ont dit avoir surveillé de près les milices d'extrême droite, s'inquiétant que les accusations de fraude formulées par Donald Trump poussent ces groupes lourdement armés à parcourir les rues. Jusqu'à présent, ces groupes semblent faire profil bas. A McConnellsburg, ville du sud de la Pennsylvanie, Stanley Kerlin a déclaré qu'il avait voté pour Donald Trump et a fait part de son inquiétude quant au dépouillement du grand nombre de bulletins de vote pas encore pris en compte dans cet Etat. "La plupart sont à Philadelphie et on ne peut pas faire confiance à ces gens", a dit cet avocat de 66 ans. Il a cependant ajouté qu'il était nettement trop tôt pour le président sortant de revendiquer la victoire. En Arizona, Marrissa Yturralde, 32 ans, propriétaire d'une agence de voyages, a dit espérer que les faibles écarts dans la course à la Maison blanche aient pour conséquence de provoquer une plus grande unité idéologique. "J'espère que nous pourrons retrouver la raison et du respect pour nos semblables. Nous devons avoir un respect mutuel pour l'avis de l'autre". (avec Gabriella Borter, Nathan Layne, Nick Brown et Ted Hesson; version française Jean Terzian)

