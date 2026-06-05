ENCADRÉ-Un rapport sur l'emploi plus que satisfaisant et la hausse des taux font plonger les valeurs technologiques chères à Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La meilleure série haussière de Wall Street depuis trois ans s'est terminée en queue de poisson vendredi , les investisseurs se détournant aussi bien des valeurs technologiques en vogue que des obligations d'État, refuges de sécurité , et de l'or, à la suite d'un rapport sur l'emploi très positif pour le mois de mai qui a ravivé les craintes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt américains d'ici la fin de l'année.

L'indice composite Nasdaq .IXIC a chuté de 4,2% vendredi, enregistrant sa pire baisse journalière depuis plus d'un an, prolongeant ainsi le désengagement des investisseurs cette semaine vis-à-vis des sociétés d'IA et de semi-conducteurs, pourtant très prisées. Le S&P 500 .SPX a reculé de 2,65%, mettant fin à une série de hausses de neuf semaines, la plus longue depuis 2023, une semaine avant que SpaceX SPCX.O ne fasse son entrée en bourse avec la plus grande introduction en bourse jamais réalisée.

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont déclaré que cette vague de ventes n'était pas surprenante, compte tenu de l'ampleur des gains enregistrés sur l'ensemble du marché depuis le recul de mars provoqué par la guerre avec l'Iran, et beaucoup ont indiqué qu'ils s'attendaient à un retour des acheteurs compte tenu de la forte hausse des bénéfices des entreprises technologiques et des perspectives globalement positives pour l'économie américaine.

Malgré tout, la séance de vendredi a certainement été un choc pour les investisseurs qui avaient misé sur les rallyes fulgurants de ces derniers mois. L'indice des semi-conducteurs

.SOX a chuté de 8,8% vendredi, prolongeant sa baisse depuis la clôture de mardi à 12%. Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, a chuté de 6,2% et Qualcomm QCOM.O a chuté de 11%. L'indice de volatilité .VIX , qui mesure les fluctuations boursières attendues, a grimpé de 39%.

Les investisseurs ont déclaré que ce recul avait été déclenché par les prévisions décevantes publiées cette semaine par Broadcom AVGO.O , l'une des valeurs favorites des investisseurs, qui a chuté de 6,8% vendredi.

Mais le secteur technologique n'a pas été le seul à subir des pertes. Les obligations d'État américaines ont également reculé, le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR augmentant de 7 points de base à 4,54% et celui des bons à 2 ans, dont le rendement est influencé par les anticipations de taux de la Réserve fédérale, progressant de 11 points de base à 4,16%, son plus haut niveau depuis début 2025. L'or a chuté de 3,6%, reflétant les anticipations du marché selon lesquelles les “taux d'intérêt réels”, corrigés de l'inflation, augmenteront après les chiffres élevés de l'inflation de 2026.

COMMENTAIRES:

CAROL SCHLEIF, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, BMO PRIVATE WEALTH, MINNEAPOLIS:

“C'est en partie une question de taux, mais cela pourrait aussi être en partie un prétexte pour mettre de côté des fonds en vue des introductions en bourse à venir. Le secteur technologique a connu une forte hausse et affiche toujours des gains supérieurs à 15% au cours des trois derniers mois. Une petite pause s'impose!”

ANTHONY SAGLIMBENE, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, AMERIPRISE FINANCIAL, TROY, MICHIGAN

“Deux forces sont à l'œuvre. Nous avons eu un rapport sur l'emploi non agricole bien meilleur que prévu, deux fois supérieur au consensus. Cela a quelque peu repoussé l'idée d'une baisse des taux. Cela pourrait ajouter des pressions inflationnistes à l'économie. Les rendements des bons du Trésor sont en hausse.

“Mercredi, nous avons eu un très bon rapport sur les résultats de Broadcom, mais ses prévisions étaient plus modérées. Nous avons constaté une pression à la vente jeudi qui s’est prolongée aujourd’hui. Cela va au-delà de Broadcom, cela touche les autres fabricants de puces d’IA, ainsi que les entreprises liées à l’IA. Les investisseurs cherchent simplement une excuse pour prendre leurs bénéfices.

“Le marché de l'emploi est solide. Les vents favorables à long terme de l'IA sont toujours présents, mais une certaine rationalisation s'opère sur le marché, ce qui est sain à long terme.”

RYAN DETRICK, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, CARSON GROUP, OMAHA, NEBRASKA:

“Après la hausse record observée ces neuf dernières semaines sur les actions, en particulier dans les secteurs de la technologie et des semi-conducteurs, le barrage a cédé aujourd’hui. De toute évidence, le rapport sur l’emploi, meilleur que prévu, place la Fed dans une position délicate quant à une éventuelle baisse des taux d’intérêt pour le reste de l’année. Et le marché réagit violemment en s’en prenant aux grands gagnants de cette année.”

PETER TUZ, PRÉSIDENT DE CHASE INVESTMENT COUNSEL, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIE:

“Ce que vous avez vu aujourd’hui est la suite de ce qui a commencé hier avec Broadcom. Le trimestre a été excellent, mais les prévisions n’étaient pas à la hauteur des attentes.

“Les gens se demandent si cela va s’étendre à d’autres fabricants de puces et aux entreprises liées à ce secteur à l’avenir. Comme vous le savez, ils ont enregistré d’excellents résultats au cours des derniers trimestres, donc une vague de ventes n’est pas tout à fait injustifiée.

“Je pense qu’il y a une certaine inquiétude quant au calendrier chargé des introductions en bourse qui débutent la semaine prochaine, ce qui ajoute un risque supplémentaire au marché.”

DENNIS DICK, TRADER INDÉPENDANT CHEZ TRIPLE D TRADING, GEORGIAN BAY, ONTARIO

“Beaucoup de gens ici achetaient aveuglément sur les baisses. Acheter aveuglément sur les baisses vous rapportait de l’argent, mais cela a pris fin aujourd’hui.”

OHSUNG KWON, STRATÈGE EN CHEF DES ACTIONS CHEZ WELLS FARGO, NEW YORK:

“La réaction du marché aujourd’hui a été davantage motivée par le positionnement que par les fondamentaux. Le secteur des semi-conducteurs était largement suracheté. C’est pourquoi nous assistons à cette vague de ventes. Je ne pense pas que ce soit la fin du marché haussier des semi-conducteurs.

“Nous allons continuer à observer de la volatilité jusqu’à la réunion de la Fed, à moins que l’IPC ne s’avère modéré.”