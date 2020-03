Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Plus de 615.000 cas de coronavirus dans le monde, les USA plus touchés que l'Italie Reuters • 28/03/2020 à 16:39









BANGALORE, 28 mars (Reuters) - La pandémie de coronavirus a affecté plus de 615.600 personnes à travers le monde, les Etats-Unis dépassant désormais l'Italie et la Chine au nombre des cas confirmés de contamination par le SARS-CoV-2. Au nombre des décès, les dernières données disponibles compilées par Reuters font état samedi de plus de 28.300 cas mortels. Apparu en décembre dans la ville chinoise de Wuhan, le coronavirus est présent dans plus de 200 pays et territoires. Avec 103.598 cas confirmés, dont 1.638 décès, les Etats-Unis sont désormais le premier pays touché en nombre de cas devant l'Italie, qui a enregistré 86.498 cas et 9.134 décès, le bilan le plus lourd pour ce qui est des cas mortels. La Chine, hors Hong Kong et Macao, recense 81.394 cas confirmés dont 3.295 cas mortels. L'Espagne et la France sont également fortement touchées par l'épidémie. Les autorités espagnoles déplorent 5.690 décès pour 72.248 cas. Le pays a annoncé samedi sa plus forte hausse de décès journaliers, avec 832 morts supplémentaires. En France, les derniers chiffres fournis vendredi soir par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, font état de 1.995 décès pour 32.964 cas confirmés. La situation s'aggrave également au Royaume-Uni, qui a enregistré 759 décès pour 14.543 cas. L'Allemagne est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de cas après l'Italie et l'Espagne, soit 53.340 cas dont seulement 399 cas mortels. Mais ce faible taux de mortalité par rapport à d'autres pays européens s'explique en partie par l'ampleur des tests de dépistage mis en oeuvre outre-Rhin qui font entrer dans les statistiques davantage de cas bénins qu'ailleurs. Au Moyen-Orient, la situation est particulièrement préoccupante en Iran, qui déplore désormais 2.517 décès pour un total de 35.408 cas confirmés. POUR RETROUVER le tableau complet en anglais: (Données compilées par Sarah Morland et Vishwadha Chander version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

