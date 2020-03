Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Plus de 530.000 cas de coronavirus dans le monde, les USA plus touchés que la Chine Reuters • 27/03/2020 à 11:07









BANGALORE, 27 mars (Reuters) - La pandémie de coronavirus a affecté plus de 530.000 personnes à travers le monde, les Etats-Unis dépassant désormais la Chine au nombre des cas confirmés de contamination par le SARS-CoV-2. Au nombre des décès, les dernières données disponibles font état vendredi matin de plus de 24.500 cas mortels. Apparu en décembre dans la ville chinoise de Wuhan, le coronavirus est présent dans 203 pays et territoires. Avec 84.946 cas confirmés, dont 1.259 décès, les Etats-Unis sont désormais plus touchés que la Chine, qui en recense 81.340 pour 3.292 décès. Pour ce qui est des cas mortels, l'Italie est le pays présentant le bilan le plus lourd avec 8.215 décès pour 80.589 cas confirmés. L'Espagne et la France sont également fortement touchées par l'épidémie. Les autorités espagnoles déplorent 4.365 décès pour 57.786 décès. En France, les derniers chiffres fournis jeudi soir par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, font état de 1.696 décès pour 29.155 cas confirmés. "Le bilan des 24 dernières heures est un bilan qui est lourd. Et il faut dire les choses: nous nous installons dans une crise qui va durer, dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement", a déclaré vendredi matin le Premier ministre, Edouard Philippe. "La vague épidémique qui déferle sur la France (...) est une vague extrêmement élevée et elle soumet l'ensemble du système de soin, l'ensemble du système hospitalier à une tension redoutable", a-t-il ajouté dans une allocution. L'Allemagne a dépassé pour sa part le cap des 40.000 cas pour un nombre limité de 253 décès. Mais ce faible taux de mortalité par rapport à d'autres pays européens s'explique en partie par l'ampleur des tests de dépistage mis en oeuvre outre-Rhin qui font entrer dans les statistiques davantage de cas bénins qu'ailleurs. Au Moyen-Orient, la situation est particulièrement préoccupante en Iran, qui déplore désormais 2.378 décès pour un total de 32.332 cas confirmés. En Afrique du Sud, pays le plus touché d'Afrique la seuil des 1.000 contaminations a été franchi. POUR RETROUVER le tableau complet en anglais: (Données compilées par Sarah Morland et Vishwadha Chander version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

