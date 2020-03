Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Plus de 1.000 décès imputés au coronavirus en dehors de la Chine continentale Reuters • 10/03/2020 à 18:38









(.) PARIS, 10 mars (Reuters) - Pour la première fois depuis l'apparition du coronavirus, le nombre de décès hors de Chine continentale a franchi mardi la barre des 1.000 morts. Bilan des contaminations dans les pays qui comptent au moins dix cas confirmés. DECES CAS CONFIRMES Chine continentale 3.136 80.754 Italie 631 10.149 Iran 291 8.042 Corée du Sud 54 7.513 Espagne 35 1.512 France 30 1.412 Etats-Unis 27 729 Japon 17 1.239 Irak 7 67 Royaume-Uni 5 321 Pays-Bas 4 321 Hong Kong 3 118 Australie 3 103 Suisse 3 497 San Marin 2 51 Allemagne 2 1.281 Philippines 1 33 Taiwan 1 45 Thaïlande 1 53 Argentine 1 17 Chili 1 13 Egypte 1 59 Canada 1 77 Liban 1 41 Macao 0 10 Bahrain 0 110 Koweït 0 69 Malaisie 0 117 Singapour 0 160 Emirats arabes unis 0 74 Inde 0 56 Vietnam 0 31 Algérie 0 20 Autriche 0 157 Belgique 0 267 Danemark 0 156 Equateur 0 15 Islande 0 69 Israël 0 58 Norvège 0 240 Oman 0 18 Suède 325 République tchèque 0 40 Croatie 0 13 Grèce 0 89 Irlande 0 24 Finlande 0 40 Brésil 0 30 Estonie 0 12 Géorgie 0 15 Indonésie 0 27 Territoires palestiniens 0 26 Pologne 0 18 Portugal 0 41 Qatar 0 18 Roumanie 0 17 Russie 0 20 Arabie saoudite 0 20 Azerbaïdjan 0 11 Hongrie 0 12 Pakistan 0 18 Albanie 0 11 Slovénie 0 24 Décès hors de Chine continentale 1.122 (Données réunies par Vishwadha Chander, Mrinalika Roy, Catherine Cadell et Milla Nissi)

