ENCADRÉ-Les sites énergétiques russes touchés par les attaques ukrainiennes

L'Ukraine a intensifié ses attaques contre les sites énergétiques russes ces derniers mois, à mesure que les pourparlers de paix s'enlisaient entre les deux parties.

Voici un résumé des attaques dans un ordre chronologique, en commençant par les plus récentes, et leur impact :

IAROSLAVL

Les forces ukrainiennes ont attaqué le 25 mai la raffinerie russe de Iaroslavl située à quelque 700km de la frontière ukrainienne, selon le président Volodimir Zelensky.

La raffinerie a une capacité de production de 15 millions de tonnes métriques par an, soit environ 300.000 barils de pétrole par jour.

SYZRAN

Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de Syzran, appartenant au géant russe Rosneft, dans la région de Samara, ont annoncé conjointement le 21 mai le président Zelensky et l'armée ukrainienne.

Les opérations ont été suspendues à la suite des attaques qui ont endommagé une unité principale de traitement du pétrole, selon deux sources industrielles.

Les opérations avaient déjà été suspendues lors d'attaques de drones le 18 avril.

La raffinerie a une capacité de production de 8,5 millions de tonnes métriques par an, soit environ 170.000 barils de pétrole par jour.

En 2024, le site a transformé 4,3 millions de tonnes de pétrole brut en 800.000 tonnes d'essences, 1,5 million de tonnes de diesel en 700.000 tonnes de fioul, selon des sources industrielles.

TOUAPSÉ

L'Ukraine a frappé le site portuaire de Touapsé sur la mer Noire le 27 mai, selon l'armée ukrainienne.

Une frappe de drone a provoqué un incendie important le 28 avril, selon des responsables, provoquant une suspension des activités de la raffinerie, majoritairement destinées à l'exportation, selon deux sources industrielles.

La raffinerie a une capacité de production de 12 millions de tonnes métriques par an, soit environ 240.000 barils de pétrole par jour.

NORSI

L'armée ukrainienne a frappé la raffinerie de Norsi, dans la région russe de Nijni Novgorod, touchant son unité principale de traitement du pétrole, a annoncé le 20 mai l'état-major de l'armée ukrainienne.

Le site de Norsi, quatrième plus grande raffinerie russe et propriété de Lukoil LKO .MM>, a suspendu ses activités le 5 avril après des attaques de drones ukrainiennes, selon deux sources industrielles.

La raffinerie de Norsi a une capacité de production de 16 millions de tonnes métriques par an, soit environ 320.000 barils de pétrole par jour et produit du naphta, du diesel, du fioul et du gazole sous vide.

MOSCOU

La raffinerie de la capitale russe a arrêté ses activités à la suite d'une attaque de drones ukrainienne, a-t-on appris le 19 mai de deux sources du secteur.

Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, 12 personnes ont été blessées dans l'attaque, mais la "technologie" de la raffinerie n'a pas été endommagée.

La raffinerie a une capacité de production de 11 millions de tonnes métriques par an.

RIAZAN

Le site de Riazan, qui représente 5% des volumes de raffinage de la Russie, a arrêté ses activités après une attaque de drones ukrainienne, ont annoncé deux sources du secteur le 19 mai.

La raffinerie avait en 2024 une capacité de production de 13,1 millions de tonnes, avec 2,2 millions de tonnes de pétrole, 3,4 millions de diesel et 4,3 millions de tonnes de fioul.

ASTRAKHAN

Des débris d'une attaque de drones ont provoqué un incendie le 13 mai sur une usine dans l'oblast d'Astrakhan, dans le sud de la Russie, selon le gouverneur local.

Le site a une capacité de production de 12 milliards de mètres cubes de gaz et 3 millions de tonnes de condensats de gaz stables. L'usine produit aussi de l'essence, du diesel et du gaz de pétrole liquéfié.

PERM

La raffinerie de Perm a suspendu ses activités après une attaque de drone le 7 mai qui a provoqué un incendie et endommagé des équipements, selon deux sources industrielles.

En 2024, la raffinerie a traité environ 12,6 millions de tonnes métriques de pétrole, soit 250.000 barils par jour, produisant 2 millions de tonnes de gasoil, 5,3 millions de tonnes de diesel et 200.000 tonnes de fioul.

NOVOKOUÏBYCHEVSK

Les activités de la raffinerie de Novokouïbychevsk ont été suspendues le 18 avril après une attaque de drones ukrainienne, selon deux sources du secteur.

En 2024, la raffinerie a traité 5,74 millions de tonnes métriques de pétrole brut, 1,10 million de tonnes d'essence automobile, 1,64 million de tonnes de gazole et 1,27 million de tonnes de fioul.

OUFA

L'armée ukrainienne a confirmé le 2 avril avoir mené une attaque contre la raffinerie de Bashneft-Novoil à Oufa, à plus de 1.400 km de la frontière russo-ukrainenne.

La raffinerie peut traiter plus de 7 millions de tonnes de pétrole par an.

KIRICHI

La raffinerie de Kirichi a suspendu ses activités à la fin du mois de mars, à la suite de frappes de drones ukrainiennes.

L'an dernier, la raffinerie produisait 2 millions de tonnes de pétrole, 7,1 millions de diesel, 6,1 millions de fioul et 600.000 tonnes de bitume.

USINE D'OUST-LOUGA

L'entreprise énergétique Novatek NVTK.MM a suspendu le traitement de condensat de gaz et le chargement des exportations de naphta sur son site d'Oust-Louga après que des frappes de drones ont causé un incendie, ont déclaré à Reuters trois sources le 27 mars.

Les trois unités de traitement du complexe d'Oust-Louga, d'une capacité de 3 millions de tonnes chacune par an, transforment le condensat de gaz stable en naphta léger et lourd, en kérosène, en fioul marin et en gazole.

En 2025, le site a traité 8 millions de tonnes de condensat de gaz, selon les données de l'entreprise.

PORTS/PETROLIERS

Un incendie s'est déclaré dans le port de Temriouk dans le sud de la Russie après une attaque de drones ukrainienne, ont annoncé le 29 mai les autorités de l'oblast de Krasnodar.

Le 29 mai, un site de stockage de fioul s'est embrasé après une attaque ukrainienne de drones sur l'oblast russe de Iaroslav, a rapporté le gouverneur local Mikaïl Yevrayev.

L'Ukraine a attaqué le 3 mai des ports russes situés sur la mer Baltique et la mer Noire, des pétroliers et des navires militaires.

Un incendie s'est déclaré dans une station de pompage de Transneft qui alimente en pétrole brut le plus grand terminal d'exportation de Russie, situé dans le port balte de Primorsk, à la suite d'une attaque de drone survenue le 23 avril, ont indiqué deux sources.

Des drones ukrainiens ont frappé une installation de pompage et de distribution de pétrole dans la région russe de Samara le 21 avril, a déclaré un responsable du service de sécurité ukrainien SBU.

Des drones ukrainiens ont provoqué un incendie au terminal pétrolier russe de Sheskharis début avril.

Primorsk, l'un des plus grands ports d'exportation de Russie, peut traiter un million de barils par jour. Il a perdu au moins 40% de ses installations de stockage lors d'attaques de drones ukrainiennes en mars.

(Zhifan Liu pour la version française, édité par Blandine Hénault)