ENCADRE-Les caractéristiques du coronavirus 2019-nCoV apparu en Chine

LONDRES/PARIS, 28 janvier (Reuters) - Voici les principales caractéristiques connues du coronavirus 2019-nCoV apparu à Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants dans le centre de la Chine, qui a causé 106 morts et affectait 4.515 personnes dans le pays au 28 janvier, avec des cas de contamination dans plusieurs autres pays, dont la France. - La famille des coronavirus - "virus à couronne" en latin - tire son nom de son aspect sous microscope : de forme sphérique, comme une couronne solaire, ce virus est surmonté de petites protubérances. The New England Journal of Medecine a publié une photo de cette nouvelle souche infectieuse, prise au microscope électronique. Elle est caractéristique des Coronaviridae. - Les infections à coronavirus (coV) sont répandues et peuvent entraîner des symptômes généralement bénins chez l'homme : fièvre, écoulement nasal, toux, difficultés respiratoires, parfois gastroentérite. Dans les cas sévères, identifiés lors des épidémies de SARS-CoV et de Mers-CoV, l'agent infectieux peut provoquer pneumonie, insuffisance rénale jusqu'au décès. - Le coronavirus de Wuhan, dont les premiers cas ont semble-t-il un lien avec un marché d'animaux vivants de la ville (Huanan South China Seafood Market), pourrait être d'origine animale, bien que la source initiale de contamination n'ait pas été formellement identifiée à ce jour. "Comme les autres coronavirus, il se transmettrait lors de contacts étroits après l'inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d'éternuements ou de toux par le cas ou après un contact avec des surfaces fraîchement contaminées par ces secrétions", selon Santé publique France. L'agence nationale de santé publique française précise que les coronavirus survivent jusqu'à trois heures dans le milieu extérieur, sur des surfaces inertes sèches, voire plusieurs jours en milieu aqueux. - La période d'incubation du 2019-nCoV est estimée entre un et quatorze jours. - La transmission est interhumaine. Les spécialistes estiment qu'une personne porteuse de ce virus pourra en infecter deux ou trois autres. "Ce que l'on sait aujourd'hui sur ce virus, c'est que sa transmission se fait entre humains, mais par des contacts étroits, c'est-à-dire moins d'un mètre. Croiser quelqu'un dans la rue ne pose pas de problème", a déclaré lundi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. - Les Agences régionales de santé (ARS) et les cellules régionales de Santé publique France ont lancé une investigation sur les trois cas recensés à ce jour en France (un à Bordeaux et deux en Ile-de-France) pour "identifier leurs éventuels contacts étroits entre le début de leur maladie et leur hospitalisation". - "L'isolement des patients à l'hôpital et la mise en œuvre de cette surveillance a pour objectif de prévenir des transmissions secondaires à partir de ces cas. La survenue de ces premiers cas ne remet pas en cause l'analyse en faveur d'une diffusion actuellement très peu probable du virus dans la population française", précise Santé publique France. - Les premiers rapatriements de Français basés à Wuhan - entre 500 et 1.000 - sont attendus vendredi ou samedi, selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ils seront placés en quatorzaine dans un lieu dédié en Ile-de-France. (Kate Kelland et Sophie Louet, édité par Nicolas Delame)

