ENCADRE-Le culte voué à Maradona, passionné et extravagant, dépassait le football

BUENOS AIRES, 26 novembre (Reuters) - S'il était l'un des joueurs de football les plus talentueux de l'histoire, Diego Maradona était devenu une icône en Argentine et à travers le monde bien au-delà des terrains; ses failles l'ont rendu profondément humain et son caractère valeureux lui ont valu l'adoration. "El Pibe de Oro" ("le gamin en or"), décédé mercredi d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans , a emmené l'Argentine vers un sacre en Coupe du monde, porté le club italien de Naples à des hauteurs jamais connues auparavant et, lors d'une rencontre cruciale contre l'Angleterre durant le Mondial 1986, a marqué deux buts restés gravés dans l'histoire du football: l'un avec la main et l'autre à l'issue d'un exploit personnel. "Il nous a tout donné", a déclaré à Reuters une habitante de la capitale argentine Buenos Aires. "Je pense qu'aucun Argentin ne peut dire le contraire. Il nous a donné un titre mondial et tant d'autres choses en tant que joueur". Hors des terrains, Diego Maradona était passionné et irrévérencieux. Un homme de petite taille avec un appétit sans fin. Il savait provoquer ceux qu'il croisait, sans jamais se soucier de l'avis des autres. Ce comportement lui a valu autant d'amour que de haine. Maradona était vénéré à Naples où, 30 ans après son départ du club, des peintures à son effigie ornent toujours des murs de la ville. Dans son Argentine natale, il était célébré dans des chansons et via une "église" virtuelle rassemblant des "fidèles" admirateurs avec 10 commandements mettant à l'honneur le célèbre numéro dix. Maradona, issue d'un quartier pauvre, n'hésitait pas à plaider des causes politiques. Il s'était lié à des dirigeants socialistes d'Amérique latine, dont le cubain Fidel Castro et le vénézuélien Hugo Chavez. En Italie, il se faisait le porte-voix de la classe populaire du Sud face au Nord plus aisé. Au sein d'un milieu footballistique où les banalités prévalaient, Maradona disait ce qu'il pensait, et les Argentins l'adulaient pour cela - ils voyaient en lui une part d'eux-mêmes, peut-être davantage que certains d'entre eux n'osaient l'admettre. Sa passion débordante et souvent destructrice était la quintessence de ce que cela signifiait d'être argentin. (Lucila Sigal; version française Jean Terzian)

