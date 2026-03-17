ENCADRÉ-La production des grandes compagnies pétrolières au Moyen-Orient

La plupart des grands groupes pétroliers et gaziers occidentaux sont fortement implantés au Moyen-Orient, où le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran perturbe les expéditions de pétrole et de gaz et a conduit à l'arrêt d'une partie de la production.

TotalEnergies TTEF.PA , qui a la plus grande exposition en amont dans la région par rapport à sa production mondiale, a déclaré qu'environ 15% de sa production était suspendue à cause du conflit.

Voici quelques détails sur la production des grandes compagnies au Moyen-Orient, par ordre alphabétique :

* BP

La production pétrolière et gazière de BP BP.L au Moyen-Orient en 2025, y compris en Égypte, était d'environ 503.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), ce qui représente environ 22% de la production totale de BP, selon des calculs de Reuters basés sur le dernier rapport annuel du groupe britannique. BP ne possède aucune raffinerie au Moyen-Orient.

* CHEVRON

Chevron CVX.N , dont la production au Moyen-Orient est relativement faible, a produit 165.000 bep/j en 2025 en Israël et dans la zone partagée entre l'Arabie saoudite et le Koweït. Ce chiffre est à comparer à une production totale de 3,7 millions de bep/j. Le groupe n'exploite aucune raffinerie au Moyen-Orient.

* CONOCOPHILLIPS

ConocoPhillips COP.N a produit 147.000 bep/j l'année dernière à partir de projets non exploités au Qatar et en Libye, soit 6% de sa production mondiale totale.

* ENI

La production pétrolière et gazière d'Eni ENI.MI au Moyen-Orient, y compris en Égypte, s'élevait à environ 379.000 bep/j, soit environ 22% de sa production totale en 2024, selon les calculs de Reuters basés sur les dernières données de la société.

Eni détient une participation minoritaire dans ADNOC Refining, qui exploite le complexe de raffinerie de Ruwais aux Émirats arabes unis.

* EXXON

L'exposition d'Exxon XOM.N au Moyen-Orient comprend un partenariat dans le champ pétrolier d'Upper Zakum, au large des côtes des Émirats arabes unis. Ce champ a une capacité d'un million de barils par jour, a déclaré le directeur général Darren Woods aux médias en novembre.

Exxon a porté sa part des volumes de gaz naturel liquéfié du Qatar à 60 millions de tonnes par an après avoir signé un accord avec QatarEnergy en 2022 pour poursuivre le développement du North Field East.

La société ne divulgue pas sa production par pays, mais les analystes estiment qu'environ 20% de la production pétrolière et gazière totale d’Exxon se situe au Moyen-Orient. Environ 5% de la capacité mondiale de raffinage d’Exxon se trouve dans la région.

* SHELL

La production pétrolière et gazière de Shell SHEL.L en 2025 au Moyen-Orient, y compris l’Égypte mais excluant le Qatar, était d’environ 307.000 bep/j, soit environ 11% de sa production totale, selon des calculs de Reuters basés sur son dernier rapport annuel.

Au Qatar, Shell détient également une participation de 30% dans une installation de GNL d'une capacité de 7,8 millions de tonnes par an et a investi dans des usines de GNL qui ne sont pas encore en production.

Shell détient 100% de Pearl GTL au Qatar, qui a une capacité de traitement allant jusqu’à 1,6 milliard de pieds cubes de gaz brut par jour, qu'il convertit en quelque 140.000 barils quotidiens de carburants synthétiques issus du procédé gaz-vers-liquides (GTL).

À Oman, Shell détient 30% d’une installation de GNL de 7,1 millions de tonnes par an et 11% d’une installation de 3,7 millions de tonnes par an.

Shell ne possède aucune raffinerie au Moyen-Orient.

* TOTALENERGIES

La production pétrolière et gazière de TotalEnergies au Moyen-Orient, y compris en Égypte, était d’environ 348.000 bep/j, soit environ 34% de sa production mondiale, selon des calculs de Reuters basés sur le rapport annuel 2024. TotalEnergies détient également des participations dans des raffineries et des usines pétrochimiques en Arabie saoudite et au Qatar.

(Reportage Shadia Nasralla, America Hernandez, Sheila Dang et Francesca Landini, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)