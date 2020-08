Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-L'aide internationale promise pour le Liban Reuters • 09/08/2020 à 19:23









PARIS, 9 août (Reuters) - Les dirigeants de la planète se sont engagés dimanche à soutenir le Liban quelques jours après qu'une puissante explosion a dévasté Beyrouth et tué près de 160 personnes. Voici une liste des engagements annoncés lors de la visioconférence organisée dimanche à l'initiative d'Emmanuel Macron, le président français. * UNION EUROPÉENNE - La Commission européenne a annoncé dimanche qu'une aide supplémentaire de 30 millions d'euros serait immédiatement mise sur la table pour apporter une aide d'urgence au Liban. Cette somme s'ajoute aux 33 millions déjà annoncés jeudi. L'utilisation de ces fonds "fera l'objet d'un contrôle strict". * GRANDE-BRETAGNE - Vingt millions livres supplémentaires seront consacré à l'aide alimentaire destinée aux plus vulnérables. Cette somme s'ajoute aux cinq millions de livres déjà proposés. Des experts britanniques ont déjà été déployés sur le terrain et le HMS Enterprise, un navire de prospection. * ALLEMAGNE - Dix millions d'euros vont s'ajouter au 1,5 million d'euros déjà annoncés. * ESPAGNE - Une aide humanitaire (médicaments, hôpitaux mobiles et abris pour les Libanais privés de logements vont être acheminés mardi. Ce vol transportera également dix tonnes de blé. * SUISSE - La Confédération helvétique s'est engagée à verser 4 millions de francs suisses en aides directes. La Suisse a déjà versé 500.000 francs à la Croix rouge libanaise et a dépêché des spécialistes des catastrophes, ingénieurs et logisticiens à Beyrouth. (Bureaux de Reuters; version française Nicolas Delame)

