ENCADRE-Coronavirus-Un centre de soins spécifique en construction à Wuhan

PEKIN, 24 janvier (Reuters) - La ville de Wuhan, foyer dans le centre de la Chine de l'épidémie de coronavirus qui s'est déclarée le mois dernier, est en train de bâtir promptement un nouvel hôpital disposant d'un millier de lits pour traiter les patients du virus, a rapporté vendredi la presse officielle chinoise. Le nouveau centre hospitalier, dont les autorités veulent pouvoir disposer en début de semaine prochaine, est en construction près d'un complexe de villégiature initialement destiné aux travailleurs locaux, dans des jardins situés près d'un lac en périphérie de Wuhan, selon le Changjiang Daily. Les bâtiments en préfabriqué disposeront d'un millier de lits, a ajouté le journal. Plus d'une trentaine de pelleteuses et une dizaine de bulldozers sont arrivés jeudi soir sur le site, a-t-il précisé. Wuhan a été placée à l'isolement. Vingt-sept personnes ont été tuées et plus de 800 personnes infectées par le virus en Chine selon le dernier bilan jeudi soir, a rapporté la Commission nationale de la santé. Cette démarche s'inspire de celle engagée en 2003 par les autorités chinoises, lorsqu'une épidémie du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) s'était déclarée à Pékin - épidémie qui avait fait 774 morts dans le monde après s'être propagée à près d'une trentaine de pays. A l'époque, un hôpital avait été bâti dans le nord de la capitale en à peine une semaine, par plusieurs milliers d'ouvriers. Près de 700 patients y avaient été soignés. (Bureau de Pékin; version française Jean Terzian)

