ENCADRE Ce que l'on sait du coronavirus qui se propage en Chine

PEKIN, 23 janvier (Reuters) - Les autorités sanitaires chinoises s'efforcent de mieux comprendre l'origine, le mode de transmission et les effets du coronavirus décelé pour la première fois le mois dernier à Wuhan, dans le centre du pays. Voici ce que l'on sait pour le moment. COMBIEN DE CAS CONFIRMÉS ? La Commission chinoise de la santé recensait 571 cas, dont 17 mortels, à la date de mercredi. La Thaïlande a pour sa part répertorié quatre patients contaminés, la Corée du Sud, le Japon, Taiwan et les Etats-Unis un chacun. A chaque fois, il s'agit de résidents ou de personnes qui ont séjourné récemment à Wuhan. QUELS SONT LES SYMPTÔMES ? Le virus, qui continue à muter selon les autorités chinoises, provoque de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, des symptômes communs à d'autres pathologies qui rendent le diagnostic difficile à poser. Il existe des preuves d'une transmission humaine par voie respiratoire, a déclaré mercredi le vice-ministre de la Commission chinoise de la santé, Li Bin. Selon les premières observations de certains experts, ce nouvel agent pourrait être moins virulent que le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), un coronavirus à l'origine d'une précédente épidémie, également apparue en Chine, qui avait fait près de 800 morts en 2002-2003. QUE SAIT-ON DE L'ORIGINE DU VIRUS ? Les produits de contrebande vendus sur un marché de poissons et de fruits de mer de Wuhan sont à la source du coronavirus, selon le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. La transmission à l'homme pourrait s'être faite via des serpents, des blaireaux ou des rats, d'après le résultat des premières recherches menées en Chine. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime également que le virus a une origine animale. Les défenseurs de la cause animale et des spécialistes de santé publique dénoncent de longue date le commerce d'animaux sauvages en Chine, qui serait néfaste pour la biodiversité et pourrait favoriser le développement de maladies. QUELLES MESURES ONT ÉTÉ PRISES ? Le gouvernement a de facto placé Wuhan en quarantaine en suspendant les principales liaisons de transport - car, navettes fluviales et vols aériens notamment - entre cette ville de 11 millions d'habitants et le reste du monde. Des mesures similaires ont été prises à Huanggang, à environ 70 km de là, où les transports publics sont suspendus, certains lieux publics fermés et ses quelque sept millions d'habitants invités à ne pas quitter la ville, sauf cas de force majeure. A Pékin, les festivités prévues pour le nouvel an lunaire ont été annulées, rapporte jeudi le site d'information Beijing News, contrôlé par l'Etat. Les aéroports américains, britanniques et de certains pays d'Asie et du Moyen-Orient ont par ailleurs renforcé leur vigilance. (Se Young Lee, version française Simon Carraud)

