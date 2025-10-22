En Suède, Zelensky va discuter d'un accord avec le groupe de défense Saab

par Simon Johnson

Le président ukrainien doit discuter mercredi d'un éventuel accord d'exportation avec le constructeur suédois de matériel de défense Saab SAABb.ST , a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson qui rencontera Volodimir Zelensky à l'usine de Linköping.

Saab fabrique l'avion de chasse JAS 39 Gripen, l'avion de surveillance GlobalEye, des systèmes de missiles, du matériel antichars d'infanterie et d'autres équipements.

La réunion se tiendra à l'usine Saab de Linköping, ville au sud de Stockholm, où sont fabriqués les Gripen.

"Nous discuterons d'un éventuel contrat d'exportation suédois de grande envergure", a déclaré Ulf Kristersson à la radio suédoise.

Un porte-parole de Saab a déclaré qu'il s'agissait d'un grand jour pour l'entreprise. "Cela montre que l'on croit fermement en la compétence et en la capacité de Saab dans le domaine des avions de combat", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre suédois a ensuite indiqué à la chaîne publique SVT que Volodimir Zelensky et lui-même "examineraient l'un des meilleurs avions de combat au monde", mais il n'a pas précisé si un accord sur le Gripen était à l'ordre du jour.

Ulf Kristersson avait précédemment affirmé que le don de Gripen à l'Ukraine n'était pas à l'ordre du jour. Cela n'exclut toutefois pas une commande à l'exportation pour renforcer les défenses aériennes ukrainiennes à plus long terme.

La possibilité de fournir des Gripen à l'Ukraine a été envisagée au cours des deux dernières années, mais a été mise en suspens pour permettre à Kyiv de se concentrer sur l'introduction des chasseurs F-16 de fabrication américaine que l'Ukraine a commencé à déployer en août dernier.

Des pilotes ukrainiens se sont toutefois rendus en Suède pour tester le Gripen.

Le gouvernement suédois a indiqué dans un communiqué que Volodimir Zelensky et Ulf Kristersson présenteraient des informations sur les exportations de défense lors d'une conférence de presse commune.

Un porte-parole du bureau du Premier ministre n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Ulf Kristersson a déclaré ce mois-ci avoir discuté avec Volodimir Zelensky de l'intérêt de Kyiv pour le Gripen lors d'une réunion des dirigeants européens à Copenhague.

Le président ukrainien était précédemment à Oslo pour rencontrer le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere avant de se rendre en Suède, a déclaré le gouvernement norvégien.

(Rédigé par Anna Ringstrom, Niklas Pollard et Simon Johnson ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)