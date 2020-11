Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client En Pologne, confinement en vue face au pic de contaminations au coronavirus - PM Reuters • 04/11/2020 à 17:26









par Marcin Goclowski et Anna Koper VARSOVIE, 4 novembre (Reuters) - Le gouvernement polonais a annoncé mercredi que de nouvelles restrictions seraient mises en place pour freiner la propagation du coronavirus et qu'il envisageait désormais de confiner l'ensemble de la population si la situation se dégradait. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a indiqué que la plupart des magasins dans les centres commerciaux, les théâtres, les musées, les galeries et les cinémas fermeraient dès samedi prochain. Les hôtels resteront ouverts aux voyageurs d'affaires. Tous les élèves devront également travailler depuis chez eux à partir de lundi, a-t-il précisé. "Si ce plan échoue, alors dans une semaine ou dix jours, tout le pays sera placé en quarantaine, et ce sera très sévère", a souligné Mateusz Morawiecki lors d'une conférence de presse. Plus tôt dans la journée, la Pologne a signalé 24.692 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 373 décès supplémentaires liés à l'épidémie, renforçant les craintes des médecins face à la saturation du système de santé du pays. Selon le parti ultraconservateur Droit et Justice (PiS) au pouvoir, les récentes manifestations pour défendre le droit à l'avortement dans toute la Pologne auraient favorisé la hausse des cas, ce que certains immunologistes relativisent en raison des précautions prises par les manifestants en matière sanitaire. (Avec Agnieszka Barteczko, Pawel Florkiewicz, Alan Charlish et Adrianna Ebert ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

