En plein virage stratégique, Telefonica envisage la suppression de 6.000 postes (presse)

( AFP / PAU BARRENA )

Le géant des télécommunications Telefonica, engagé dans un important virage stratégique destiné à accroître sa rentabilité, envisage de supprimer 6.000 postes, selon la presse espagnole, une information toutefois démentie par le groupe auprès de l'AFP.

Selon le quotidien Expansion, Telefonica souhaiterait supprimer "au moins 6.000" postes dans le cadre d'un plan de restructuration, une décision qui pourrait toucher "plusieurs filiales" du groupe de télécommunications.

Contactée par l'AFP, une porte-parole de Telefonica a pour sa part assuré que le groupe "travaillait actuellement à de nombreuses analyses dans tous les départements de l'entreprise, mais qu'aucun plan social n'était envisagé pour le moment".

L'opérateur historique espagnol est engagé depuis le début d'année dans un important virage stratégique visant à se recentrer sur ses quatre principaux marchés (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Brésil).

Il a ainsi engagé ces derniers mois la vente de ses filiales en Colombie, en Uruguay et en Equateur, après avoir conclu la cession de ses activités en Argentine et au Pérou.

Mais la moins-value constatée lors de la cession de ces filiales a pesé lourd sur les comptes de Telefonica au premier semestre, avec une perte nette atteignant le chiffre astronomique de 1,35 milliard d'euros.

Telefonica, qui emploie 100.000 personnes dans le monde, avait toutefois confirmé fin juillet ses objectifs qui prévoient une croissance organique pour 2025.

Le recentrage engagé depuis le début d'année par l'opérateur espagnol survient à un moment charnière pour le géant des télécoms, au coeur de vastes manoeuvres depuis l'entrée surprise de la compagnie saoudienne STC, qui a acquis 9,9% du capital de l'entreprise en septembre 2023.

Cette opération avait conduit l'Etat espagnol à prendre une participation de 10% dans l'entreprise via le fonds public SEPI.