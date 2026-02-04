En manque de catalyseurs clairs, Wall Street part dans tous les sens
Les investisseurs sont partagés entre les nombreuses publications de résultats d'entreprises et les inquiétudes entourant le secteur des logiciels et celui des médias. Anthropic a annoncé hier le lancement d'un nouvel outil d'appui juridique, pour les tâches de base en entreprise. La communication a fait plonger les fournisseurs de solutions de données professionnelles, les sociétés d'analyse et de conseil, et plus globalement le secteur du logiciel. Salesforce a par exemple dévissé de 6,85% hier, et Adobe de 7,31%.
Parmi les publications notables du jour, Eli Lilly se distingue et bondit de près de 7%. Le laboratoire a dévoilé un bénéfice par action nettement supérieur aux attentes au quatrième trimestre, notamment grâce à la croissance des volumes pour les médicaments Zepbound et Mounjaro pour traiter respectivement l'obésité et le diabète de type 2.
Dans le même secteur AbbVie connaît une tendance inverse et abandonne 6,60%. Le laboratoire a dévoilé un bénéfice par action dilué en baisse sur l'ensemble de l'année 2025.
Dans le rouge également AMD chute de 14% malgré une publication trimestrielle pourtant meilleure que prévu.
En ce qui concerne la macro-économie, les indicateurs ont été mitigés outre-Atlantique.
L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé a révélé la création de 22 000 postes en janvier, là où les analystes tablaient au moins deux fois plus à environ 48 000 unités. En outre, les données du mois de décembre ont été révisées à la baisse avec finalement 37 000 créations d'emploi, contre une publication de 41 000 il y'a un mois.
En revanche, en ce qui concerne l'activité non manufacturière, les données ont été meilleures que prévu. Selon le PMI des services, l'indice le mesurant est passé de 52,5 à 52,7 points en janvier, alors qu'il était attendu stable, révélant une légère accélération de la croissance.
L'indice PMI non manufacturier de l'ISM est quant à lui resté stable à 53,8 points, alors qu'une décélération à 53,5 points était redoutée.
Dans le reste de l'actualité, les investisseurs n'ont pas vraiment réagi à la fin du " shutdown " qui n'a duré que trois jours. L'absence de réaction sur les marchés est liée au fait que cette annonce était déjà très largement anticipée. Le Département américain du Travail a indiqué que l'ensemble des agences avait repris le travail, mais un doute plane sur la publication du rapport mensuel sur l'emploi normalement programmée vendredi.
Au niveau de la géopolitique, l'Iran et les Etats-Unis doivent se retrouver à partir de vendredi à Oman pour entamer des pourparlers. Toujours en ce qui concerne les Etats-Unis, Donald Trump et Gustavo Petro, le président de la Colombie ont acté un début de réconciliation.
Sur le marché des devises, le dollar est en légère hausse face à la monnaie unique ( 0,12%), et se négocie contre 0,8473 euro.
Au lendemain d'une légère accalmie, le Bitcoin repart à la baisse (-2,33%), à 73 866 dollars.
En ce qui concerne le pétrole, que ce soit à New York ou à Londres, il recule. Le WTI cède par exemple 0,91%, à 63,12 dollars.
