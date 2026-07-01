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En juin, les immatriculations de voitures neuves en Italie ont augmenté de 10,6 % par rapport à la même période de l'année précédente
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 18:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont augmenté de 10,6 % en juin par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 146.423 véhicules, selon les chiffres publiés mercredi par le ministère des Transports.

Au premier semestre, les immatriculations ont progressé de 9,6 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 936.783 unités.

Le leader du marché italien, Stellantis STLAM.MI , dont les marques comprennent Fiat, Jeep, Peugeot et la coentreprise chinoise Leapmotor, a surperformé le marché, avec des ventes en hausse de 22,4 % en juin, selon les calculs de Reuters.

La part de marché du constructeur franco-italien s'élevait à 27,1 % le mois dernier, selon ces mêmes calculs, contre 24,55 % en juin 2025.

Les groupes chinois ont continué à gagner du terrain: les ventes de BYD 002594.SZ ont bondi de 208,7 % en glissement annuel pour atteindre 6.057 unités, avec une part de marché d’environ 4 %, tandis que celles des marques Omoda/Jaecoo de Chery 9973.HK ont progressé de 214,8 % pour s’établir à 4.086 unités.

Les ventes de juin du constructeur américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O ont progressé de 42,8 %, pour atteindre 2.423 unités.

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