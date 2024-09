En juillet 2024, le volume des ventes dans le commerce diminue de 0,4%

(AOF) - "En juillet 2024, le volume des ventes de l’ensemble du commerce recule de nouveau sur un mois (‑0,4% après ‑0,9% en juin)", indique l'Insee ce matin. En juillet 2024, le volume des ventes dans le commerce de gros hors automobiles et motocycles poursuit sa baisse sur un mois (‑0,6% après ‑0,8% en juin), du fait notamment du recul des ventes de produits agricoles bruts et animaux vivants (‑7,8% après +4,3%) et des biens domestiques (‑1,5% après ‑0,3%).

En outre, le volume des ventes poursuit aussi sa baisse en juillet 2024 dans le commerce de détail hors automobiles et motocycles (‑0,4% après ‑0,6%).

Le volume des ventes recule de nouveau dans les magasins spécialisés (‑0,9% après ‑0,4%), tout comme dans le commerce hors magasin (‑0,9% après ‑0,3%).

Au contraire, il rebondit dans les magasins non spécialisés (+0,6% après ‑1,2%). Au sein des magasins spécialisés, les ventes sont en baisse dans presque tous les sous-secteurs, et notamment les carburants (‑1,9% après ‑0,7%).

Enfin, le volume des ventes rebondit légèrement en juillet 2024 dans le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles (+0,5% après ‑1,6%), porté par le rebond du commerce d'équipements automobiles (+2,9% après ‑3,6%).