En janvier 2025, le climat des affaires en France reste morose

(AOF) - En janvier 2025, le climat des affaires en France est quasi stable. À 95, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, gagne un point (après arrondi), et reste en deçà de sa moyenne de longue période (100). Le climat des affaires est stable dans les services, le bâtiment et le commerce de détail et se dégrade dans l'industrie et le commerce de gros.

En janvier 2025, le climat des affaires est stable dans les services. À 96, l'indicateur qui le synthétise se situe en deçà de sa moyenne de longue période (100) pour le troisième mois consécutif. Les soldes sur l'activité passée et la demande prévue se dégradent un peu mais celui sur les perspectives générales s'améliore légèrement.

Dans l'industrie du bâtiment, le climat des affaires est stable également. À 98, l'indicateur synthétique se maintient au-dessous de sa moyenne de long terme (100). L'opinion des chefs d'entreprise sur leur activité future s'améliore, mais ils se montrent très pessimistes au sujet de l'évolution globale de l'activité du secteur.

Dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation d'automobiles), le climat des affaires se maintient aussi. Derrière cette stabilité, les principales variations de soldes concernent celui sur les intensions de commandes qui se replie, et ceux sur les effectifs prévus et les ventes passées qui rebondissent.

Dans l'industrie, le climat des affaires se replie. À 95, l'indicateur qui le synthétise diminue et s'écarte de sa moyenne de longue période (100). Les soldes d'opinion sur les carnets de commandes se replient nettement.

Enfin dans le commerce de gros, l'indicateur bimestriel du climat des affaires se dégrade de nouveau, en perdant deux points par rapport à novembre 2024. A 91, l'indicateur qui le synthétise atteint son plus bas niveau depuis septembre 2014 (hors période de Covid). Cette détérioration traduit notamment la baisse des soldes d'opinion sur les livraisons reçues de l'étranger et les ventes passées.