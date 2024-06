"En Italie, une croissance positive mais à un rythme contenu" (Crédit Agricole)

(AOF) - L'Istat a confirmé la croissance de 0,3% du PIB en Italie au cours du premier trimestre. "En Italie, la croissance a été positive dans un contexte encore marqué par les incertitudes, mais elle se caractérise par un rythme très contenu " souligne Sofia Tozy, économiste Italie pour Crédit Agricole.

"La consommation, après un recul de 1,4% au cours du trimestre précédent, n'a progressé que de 0,3% au premier trimestre 2024, à la faveur d'une augmentation des biens durables (+1,3% par rapport au trimestre précédent) et non durables (+1,7%), signe que la baisse de l'inflation commence à montrer ses premiers effets", détaille-t-elle.

La hausse de l'investissement, poursuit-elle, est restée timide, atteignant 0,5% après avoir enregistré un rythme de hausse moyen de 1,4% lors de l'année précédente.

"L'Italie reste dans la moyenne de la zone euro "

Sofia Tozy ajoute : "Du côté de l'offre, le secteur agricole voit la lumière au bout du tunnel. Après deux trimestres dans le rouge, la valeur ajoutée du secteur enregistre une hausse de 3,3% par rapport au trimestre précédent. Hormis le secteur agricole, la construction se démarque également par des performances encore robustes avec une croissance de la valeur ajoutée du secteur de 2,9%".

Pour l'économiste, "les données du premier trimestre sont encourageantes mais ne reflètent pas encore la légère amélioration que l'on observe dans les indicateurs de conjoncture (...). Le marché du travail surprend également en mai avec un taux de chômage qui passe sous la barre symbolique des 7%, à 6,9% en avril. (...). Malgré ces chiffres, pas de révolution en ce qui concerne la confiance des ménages, qui progresse timidement en mai après la baisse d'avril".

"L'Istat a confirmé une croissance modeste mais en hausse, principalement soutenue par la demande intérieure et une contribution positive des exportations nettes. Avec ce chiffre, l'Italie reste dans la moyenne de la zone euro et fait un peu mieux que la France et que l'Allemagne, qui enregistrent une hausse du PIB de 0,2% sur la même période", conclut Sofia Tozy.