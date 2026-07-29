EN EXCLUSIVITÉ-Unilever s'engage à assurer la protection des salariés pendant deux ans à la suite de la fusion avec McCormick, d'une valeur de 65 milliards de dollars, selon une note interne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Richa Naidu

Unilever ULVR.L s'est engagé à préserver les conditions d'emploi des salariés de ses activités alimentaires européennes et britanniques pendant deux ans après la finalisation prévue en 2027 de la fusion, d'un montant de 65 milliards de dollars, de cette division avec le fabricant américain d'épices McCormick MKC.N , selon une note de service consultée par Reuters.

Cette garantie, dont l’existence n’avait pas été révélée auparavant et dont la durée est deux fois plus longue que celle habituellement prévue dans ce type d’opérations, liera la nouvelle entité McCormick-Unilever Foods à un accord au moins jusqu’à la mi-2029, régissant les conditions de travail et de rémunération de ses salariés européens, quelles que soient les évolutions de la conjoncture économique.

«Nous avons obtenu des engagements concernant la protection à long terme des conditions de travail existantes pour les salariés concernés», a écrit le comité d’entreprise européen dans une note adressée aux salariés la semaine dernière.

Cette garantie va au-delà de la protection normalement prévue par la législation de l’Union européenne et britannique, en vertu de laquelle les contrats de travail et les conventions collectives peuvent être renégociés un an après une cession ou une scission.

« Nous continuons à dialoguer de manière constructive avec nos comités d’entreprise européens et nationaux », a déclaré un porte-parole d’Unilever. « Nous avons réalisé des progrès significatifs au cours des dernières semaines et sommes parvenus à des engagements en Europe concernant la protection des conditions de travail des salariés et les délais de consultation. »

Unilever, le fabricant des cubes de bouillon Knorr et de la mayonnaise Hellmann's, emploie quelque 4 800 personnes dans son secteur alimentaire en Europe et au Royaume-Uni, soit environ un tiers de ses effectifs régionaux.

L’accord conclu en mars entre Unilever, société cotée à la Bourse de Londres, et McCormick devrait être finalisé mi-2027.

Le comité d'entreprise européen de la société, qui représente près de 20 000 salariés à travers l'Europe et au Royaume-Uni, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que la fusion pourrait entraîner des suppressions d'emplois et a averti qu'une incertitude prolongée pourrait déclencher des actions collectives.

Depuis l’annonce de la fusion, les fédérations syndicales et le comité d’entreprise européen tentent de conclure un accord en faveur des salariés d’Unilever .

Ces garanties sont légèrement moins importantes que dans le cas de Magnum, dont les salariés avaient obtenu un engagement de trois ans .

Ailleurs dans le monde, Unilever n’a pas encore conclu d’accord.

« Nous espérons que cette garantie de deux ans sera accordée à l’échelle mondiale afin de ne pas donner l’impression que les salariés hors d’Europe valent moins que leurs homologues européens », a déclaré Sarah Meyer, secrétaire générale adjointe de l’UITA, une fédération syndicale mondiale qui compte parmi ses membres des milliers de salariés d’Unilever.

« Nous espérons que la même erreur ne se reproduira pas, comme lors de la scission de la division crèmes glacées, où les salariés hors d’Europe n’avaient pas bénéficié des mêmes garanties en matière de conditions de travail que leurs homologues européens », a ajouté Mme Meyer.