EN EXCLUSIVITÉ-Un projet de document révèle que les règles européennes sur le cloud visent à limiter l'accès d'Amazon et de Google aux appels d'offres stratégiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Foo Yun Chee et Toby Sterling

L'Europe prévoit de proposer des critères stricts pour les services de cloud computing dans le cadre d'appels d'offres publics hautement critiques, ce qui pourrait exclure Amazon AMZN.O , Microsoft

MSFT.O et Google GOOGL.O de ces projets, selon des documents consultés par Reuters.

Cette proposition s'inscrit dans le cadre de la loi sur le développement du cloud et de l'IA de la Commission européenne, que la responsable des technologies de l'UE, Henna Virkkunen, annoncera mercredi dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des technologies américaines et à promouvoir les entreprises européennes.

Cette volonté d'imposer des exigences de souveraineté dans des secteurs sensibles tels que la banque, l'énergie et la santé intervient dans un contexte de craintes concernant la surveillance exercée par les États-Unis et la possibilité que ceux-ci accèdent illégalement aux données des Européens en vertu de leurs propres lois, telles que le “Cloud Act”, qui oblige les fournisseurs basés aux États-Unis à accorder aux autorités l'accès aux données même si celles-ci sont stockées à l'étranger.

La proposition de l'UE , qui n'avait pas encore été rendue publique et qui pourrait faire l'objet de modifications de dernière minute, introduit également des critères d'attribution obligatoires autres que le prix, notamment des exigences relatives aux logiciels et au matériel développés au sein de l'UE, ce qui désavantagerait les géants technologiques américains.

La Commission européenne a refusé de commenter les détails de ses projets, mais a déclaré que son paquet sur la souveraineté technologique était “crucial pour renforcer les capacités technologiques propres à l’Europe, ainsi que pour la compétitivité et la sécurité de l’Europe”.

Le projet de l'exécutif européen, qui doit être approuvé par les pays de l'UE et le Parlement européen dans les mois à venir, pourrait susciter une vive réaction de la part du gouvernement américain, déjà très critique à l'égard d'autres lois européennes visant à encadrer les géants de la tech et à s'assurer qu'ils surveillent leurs plateformes pour détecter les contenus illégaux et préjudiciables.