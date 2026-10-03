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EN EXCLUSIVITÉ-Un pirate informatique clé du groupe ShinyHunters a été arrêté en Jordanie et coopère, selon certaines sources
information fournie par Reuters 03/10/2026 à 17:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jana Winter, Raphael Satter et AJ Vicens

Un membre clé du groupe de hackers ShinyHunters, dont l'intrusion effrontée au sein du FBI a ébranlé le Bureau, a été placé en détention en début de semaine en Jordanie, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier. Deux de ces sources ont indiqué qu'il coopérait avec le FBI pour identifier ses complices.

Le FBI a refusé de commenter toute arrestation ou activité spécifique à l'étranger, mais a déclaré que le Bureau “poursuivait activement son enquête sur le récent cyberincident impliquant prétendument les ShinyHunters, après avoir déjà collaboré avec ses partenaires pour arrêter plusieurs suspects — et nous ne ménagerons aucun effort pour traduire en justice chacun des individus responsables”.

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