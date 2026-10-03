Le rial iranien tombe à un nouveau plus bas, la banque centrale intervient

Un commerçant tient des rials iraniens dans un marché local de Téhéran
Le rial iranien a poursuivi sa chute samedi, conduisant la banque centrale du pays à annoncer une intervention pouvant atteindre deux milliards de dollars (1,78 milliard d'euros) pour soutenir la monnaie.
L'Iran, attaqué par les Etats-Unis et Israël le 28 février, est confronté à des sanctions américaines pesant sur son économie et à un blocus naval imposé par l'US Navy.
Le dollar américain s'échangeait à environ 2,688 millions de rials, contre 2,632 millions vendredi, selon le site web bon-bast.com, tandis qu'alanchand.com fait état d'un taux de 2,695 millions de rials pour un dollar.
Selon la télévision d'État, les banques publiques ont commencé à vendre jusqu'à deux milliards de dollars pour soutenir la monnaie, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur au cours de l'année écoulée.
Avec un taux d'inflation supérieur à 70%, les citoyens ordinaires sont confrontés à des difficultés croissantes, incapables de subvenir à leurs besoins essentiels ou de payer leur loyer.
Le blocus américain ampute la principale source de revenus de l'État iraniens : les exportations de pétrole.
De nombreux Iraniens, dans une volonté de préserver leur épargne, ont acheté des dollars, d'autres devises fortes ou de l'or.
Mehdi Darabi, conseiller du gouverneur de la banque centrale chargé des affaires de change, attribue la chute du rial en partie à ce qu'il a qualifié de fausses prédictions des responsables américains concernant l'effondrement de l'économie iranienne.
"On laisse entendre que l'économie iranienne est sur le point de s'effondrer (...) L'ennemi s'en sert pour influencer le taux de change de notre monnaie", a-t-il dit à la télévision d’État, assurant que la chute actuelle du rial était temporaire.
(Bureau de Dubaî, Version française Benoit Van Overstraeten)
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