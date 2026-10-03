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Le rial iranien tombe à un nouveau plus bas, la banque centrale intervient
information fournie par Reuters 03/10/2026 à 21:41

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Un commerçant tient des rials iraniens dans un marché local de Téhéran

Un commerçant tient des rials iraniens dans un marché local de Téhéran

Le rial iranien ‌a poursuivi sa chute samedi, conduisant la banque centrale du pays à ​annoncer une intervention pouvant atteindre deux milliards de dollars (1,78 milliard d'euros) pour soutenir la monnaie.

L'Iran, attaqué par les Etats-Unis et Israël le ​28 février, est confronté à des sanctions américaines pesant sur son économie et à un ​blocus naval imposé par l'US Navy.

Le ⁠dollar américain s'échangeait à environ 2,688 millions de rials, contre ‌2,632 millions vendredi, selon le site web bon-bast.com, tandis qu'alanchand.com fait état d'un taux de 2,695 millions de rials ​pour un dollar.

Selon ‌la télévision d'État, les banques publiques ont commencé à ⁠vendre jusqu'à deux milliards de dollars pour soutenir la monnaie, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur au cours ⁠de l'année écoulée.

Avec ‌un taux d'inflation supérieur à 70%, les citoyens ordinaires sont ⁠confrontés à des difficultés croissantes, incapables de subvenir à leurs ‌besoins essentiels ou de payer leur loyer.

Le blocus américain ⁠ampute la principale source de revenus de l'État iraniens : ⁠les exportations de ‌pétrole.

De nombreux Iraniens, dans une volonté de préserver leur épargne, ont acheté ​des dollars, d'autres devises fortes ‌ou de l'or.

Mehdi Darabi, conseiller du gouverneur de la banque centrale chargé des affaires de ​change, attribue la chute du rial en partie à ce qu'il a qualifié de fausses prédictions des responsables américains concernant ⁠l'effondrement de l'économie iranienne.

"On laisse entendre que l'économie iranienne est sur le point de s'effondrer (...) L'ennemi s'en sert pour influencer le taux de change de notre monnaie", a-t-il dit à la télévision d’État, assurant que la chute actuelle du rial était temporaire.

(Bureau de Dubaî, Version ​française Benoit Van Overstraeten)

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