EN EXCLUSIVITÉ-Tesla aurait induit en erreur ses clients sud-coréens au sujet de la technologie de conduite automatisée, selon une association de consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tesla aurait vendu le logiciel « Full Self-Driving » à des clients sud-coréens qui ne pouvaient pas l'utiliser, selon une plainte

* Une association de consommateurs affirme que 99 % des Tesla neuves vendues en Corée du Sud l'année dernière ne pouvaient pas utiliser légalement le FSD

* La plainte demande aux autorités sud-coréennes de la concurrence d’émettre une injonction de cessation et d’abstention concernant la commercialisation du FSD

par Chris Kirkham

Tesla TSLA.O a induit en erreur des dizaines de milliers de clients sud-coréens en commercialisant un logiciel d’aide à la conduite dont l’entreprise sait qu’il ne peut pas être utilisé légalement dans la plupart de ses véhicules dans le pays, selon une plainte qu’une association de défense des consommateurs prévoit de déposer jeudi auprès d’une agence de protection des consommateurs.

Tesla commercialise depuis des années le logiciel “Full Self-Driving (Supervised)” auprès d’acheteurs potentiels en Corée du Sud, percevant souvent des paiements forfaitaires de 9,043 millions de wons (6 726 dollars).

Le système FSD peut être utilisé sur environ 20 % des véhicules Tesla immatriculés en Corée du Sud — ceux fabriqués aux États-Unis —, a déclaré Seo Young-deuk, directeur national de Tesla Corée, lors d’une audition parlementaire le mois dernier. Ces voitures répondent aux normes américaines de sécurité automobile que la Corée du Sud reconnaît dans le cadre d’un accord de libre-échange, selon la plainte qui sera prochainement déposée auprès de la Commission coréenne de la concurrence (KFTC), consultée par Reuters.

Cette plainte adressée à l’autorité de régulation, qui traite également des questions de concurrence, n’avait pas encore été rapportée.

La plupart des véhicules Tesla en Corée du Sud sont toutefois fabriqués en Chine, où aucun accord de ce type n’existe. Tesla n’a entamé que récemment la procédure d’obtention de la certification FSD pour les véhicules fabriqués en Chine, alors qu’elle facture ce logiciel à ses clients depuis plus de trois ans.

ENQUÊTE DE LA COMMISSION CORÉENNE DE LA CONCURRENCE

On ignore combien de clients sud-coréens ont souscrit à un abonnement FSD sur des véhicules non éligibles, mais Tesla a vendu plus de 170 000 véhicules produits à Shanghai en Corée du Sud depuis 2023, selon les données de Tesla transmises à l’Assemblée nationale sud-coréenne.

“Tesla a généré des revenus substantiels en vendant un système d’aide à la conduite onéreux à des acheteurs du grand public qui ne peuvent pas l’utiliser ne serait-ce qu’une seule journée”, a déclaré Choi Young-suk, responsable des questions automobiles au sein de l’association Citizens United for Consumer Sovereignty.

Tesla n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Un responsable de la KFTC a indiqué que l’agence avait ouvert une enquête plus tôt cette année sur la publicité faite par Tesla autour de son système FSD et qu’elle avait reçu des réponses écrites de la part de l’entreprise, mais il a refusé de fournir davantage de détails.

Tesla a continué à commercialiser le FSD alors que les ventes de Tesla fabriquées en Chine, non éligibles à ce système, ont explosé en Corée du Sud ces dernières années. Les ventes de Tesla fabriquées en Chine et incompatibles avec le FSD ont été multipliées par plus de cinq en Corée du Sud entre 2023 et l’année dernière, période durant laquelle 99 % des nouvelles Tesla vendues en Corée du Sud ne pouvaient pas utiliser légalement le FSD, selon les données fournies par Tesla à l’Assemblée nationale.

Malgré des années de promesses de la part du directeur général Elon Musk selon lesquelles toutes les Tesla deviendraient bientôt des véhicules entièrement autonomes, le FSD n’est pas autonome et nécessite une surveillance humaine active.

Tesla a cherché à étendre la portée du FSD au-delà de l’Amérique du Nord, en particulier en Europe, où l’entreprise a mené une campagne de pression contre les régulateurs européens.

LES VENTES DE TESLA EN HAUSSE EN CORÉE DU SUD

Selon les données sud-coréennes sur les importations, Tesla a dépassé BMW cette année en tant que première marque de voitures importées en Corée du Sud.

Tesla a vendu le FSD sous forme de paiement unique pendant des années, avant de passer en août à un abonnement mensuel de 150 000 wons (112 dollars).

La plainte allègue que Tesla a fait la promotion du FSD l’année dernière en le présentant comme “bientôt disponible” et a publié une vidéo de démonstration tournée en Corée du Sud sans indiquer clairement que cette technologie ne pouvait être utilisée que sur une infime partie des Tesla vendues.

Tesla avait connaissance de ces limitations mais a continué à commercialiser le logiciel auprès de tous ses clients, selon la plainte.

Seo, directeur de Tesla Corée, a déclaré lors d’une audition parlementaire le 8 octobre que l’entreprise n’avait pas officiellement demandé au ministère des Transports d’autoriser les essais du FSD. Deux semaines plus tard, Tesla a déposé une demande de certification.

Le ministère a déclaré que le FSD n’était pas conforme aux règles de sécurité locales, notamment à l’obligation pour les conducteurs de garder les mains sur le volant, selon un communiqué adressé à un député et consulté par Reuters. Le ministère des Transports n’a pas pu être joint pour commenter cette affaire.

L’association de consommateurs a accusé Tesla Corée de pratique commerciale trompeuse et a demandé à la KFTC de prononcer une injonction provisoire de cessation et d’abstention concernant la commercialisation du FSD pour les véhicules non éligibles, d’infliger des amendes administratives et de saisir les enquêteurs de l’État.

(1 $ = 1 344,5600 wons)