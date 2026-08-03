EN EXCLUSIVITÉ-SuKarne, le plus grand exportateur de viande du Mexique, envisage une cession, selon certaines sources

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* Selon certaines sources, la cession de SuKarne pourrait lui conférer une valeur supérieure à 2 milliards de dollars

* SuKarne travaille avec Rabobank et BBVA sur le processus de cession, selon certaines sources

* SuKarne produit notamment du bœuf et du poulet, parmi d'autres protéines

par Abigail Summerville et Cassandra Garrison

Le propriétaire de SuKarne, le plus grand exportateur de viande du Mexique, envisage une cession qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 2 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier.

L'entreprise travaille avec les banques d'investissement Rabobank et BBVA sur ce processus de cession, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat car il s'agit d'une affaire confidentielle. Elles ont toutefois précisé qu'aucune cession n'était garantie.

SuKarne et Rabobank n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. BBVA a refusé de s’exprimer. Le secteur des protéines animales en Amérique du Nord est déjà très concentré — les « quatre grands » sont Tyson Foods

TSN.N , Cargill, la société brésilienne JBS et National Beef Packing Co — mais les activités de SuKarne couvrent l’engraissement du bétail, la transformation de la viande et la distribution, offrant ainsi à un acquéreur potentiel une présence sur une grande partie de la chaîne d’approvisionnement en protéines au Mexique .

Il y a plus d’un an, les États-Unis ont interdit les importations de bovins mexicains afin d’empêcher l’introduction de la mouche à viande du Nouveau Monde — une restriction qui a mis à rude épreuve le secteur bovin à un moment où les stocks nationaux de bovins avaient déjà chuté à des niveaux historiquement bas. L’arrêt des importations a contribué à la flambée des prix du bœuf aux États-Unis et a mis à rude épreuve certains segments du secteur, en particulier les parcs d’engraissement du Texas qui dépendent du bétail mexicain. En juillet, le ministère américain de l’Agriculture a annoncé qu’il entamerait une réouverture progressive de la frontière aux importations de bétail mexicain après avoir déterminé qu’il était sûr de reprendre les échanges. Au Mexique, cette interdiction a accéléré les investissements dans l’engraissement du bétail et la transformation de la viande, contribuant ainsi à stimuler les exportations de viande bovine vers les États-Unis, une transition que des entreprises telles que SuKarne ont contribué à dynamiser ."

SuKarne a été fondée en 1969 par José Isabel Vizcarra et María Calderón à Culiacán, dans l’État de Sinaloa, au Mexique. Leur fils, Jesús Vizcarra Calderón, dirige actuellement l’entreprise en tant que président-directeur général et en est l’actionnaire majoritaire.

SuKarne représente près de 75 % des exportations de viande du pays et est présente sur quatre continents et dans plus de 13 pays, selon son site web. Elle est le principal fournisseur de viande des chaînes de supermarchés mexicaines et ses produits sont également disponibles dans plusieurs magasins d'alimentation américains.

Ses activités comprennent l’engraissement du bétail, la transformation de la viande et la distribution de produits tels que le bœuf, le poulet et le porc.