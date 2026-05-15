EN EXCLUSIVITÉ-SpaceX avance le calendrier de son introduction en bourse et prévoit de fixer le prix de ses actions le 11 juin sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Echo Wang et Anirban Sen

SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites d'Elon Musk, prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse très attendue dès le 11 juin et a choisi le Nasdaq comme place de cotation, ont déclaré vendredi à Reuters des sources proches du dossier.

SpaceX a accéléré le calendrier de son introduction en bourse et vise désormais à rendre son prospectus public dès mercredi prochain, avec un lancement de la tournée de présentation prévu pour le 4 juin et une entrée en bourse dès le 12 juin, selon trois sources proches du dossier.

Ce calendrier accéléré devance un processus initialement prévu vers la fin juin, aux alentours de l'anniversaire d'Elon Musk, ont déclaré ces sources, qui ont demandé à rester anonymes car les discussions sont confidentielles. L'examen plus rapide que prévu par la SEC du dossier déposé par la société a en partie contribué à avancer le calendrier, ont-elles ajouté. C'est Reuters qui a été le premier à rapporter en mars que SpaceX s'orientait vers une cotation de ses actions au Nasdaq, dans le but d'être rapidement intégré à l'indice Nasdaq 100.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le Nasdaq a refusé de commenter.