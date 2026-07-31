EN EXCLUSIVITÉ-Space-Eyes, une entreprise spécialisée dans les technologies de défense soutenue par Eric Trump, va entrer en bourse dans le cadre d'une opération avec une SPAC d'un montant de 638 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'Eric Trump, commentaires de la direction, paragraphes 4, 13 à 15)

* Eric Trump occupera le poste de conseiller stratégique au sein de la société issue de la fusion

* Selon certaines sources, ce développeur de technologies de R&D réalise un chiffre d’affaires annuel d’un million de dollars

* New Space-Eyes serait en train de négocier des contrats d’une valeur de 35 millions de dollars, selon certaines sources

par Echo Wang et Sabrina Valle

La société de technologie de défense Space-Eyes a accepté d’entrer en bourse par le biais d’une fusion avec la société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) McKinley Acquisition Corp, dans le cadre d’une opération valorisant l’entité issue de la fusion à 638 millions de dollars, ont annoncé vendredi les deux sociétés, confirmant ainsi une information publiée précédemment par Reuters.

Eric Trump, le fils du président Donald Trump, est récemment devenu le troisième investisseur privé de la société Space-Eyes d’origine, qui opérait principalement en tant que société de recherche et développement et générait environ 1 million de dollars de chiffre d’affaires annuel, selon des sources proches du dossier.

À l’issue de l’opération, Eric Trump occupera le poste de conseiller stratégique au sein de l’entité issue de la fusion. Il a contribué à présenter des candidats potentiels au conseil d’administration de la nouvelle société cotée en bourse, ont précisé ces sources.

« La technologie développée par Space-Eyes est absolument essentielle pour la sécurité de notre nation », a déclaré Eric Trump dans un communiqué de presse. « Je suis fier de participer à cette mission importante. »

Ses représentants n’ont pas répondu aux questions concernant les mesures visant à éviter tout conflit d’intérêts potentiel.

Basée à Miami, la société développe des technologies de lutte contre les drones et de renseignement géospatial basées sur l’IA pour le compte de gouvernements et d’agences.

SPACE-EYES CHERCHE À SE DÉVELOPPER

Bien qu’elle soit pour l’instant principalement un développeur de technologies, elle prévoit de développer son activité en faisant appel à des fabricants tiers, ce qui lui permettra de se lancer dans des marchés publics sur différents continents et de conquérir une clientèle d’entreprises, allant des compagnies de croisière aux centres de données, ont indiqué les sources.

La thèse d’investissement repose sur la croissance attendue des contrats plutôt que sur le chiffre d’affaires actuel, ont précisé ces personnes.

La société négocie actuellement des contrats d’une valeur d’environ 35 millions de dollars sur cinq ans, alors que ses contrats actuels s’élèvent généralement à 300 000 à 400 000 dollars par an, ont précisé ces personnes.

Ces contrats pourraient notamment porter sur la surveillance du trafic de drogue dans les Caraïbes, des applications de défense au Moyen-Orient ou la prévention de l’introduction de marchandises de contrebande par drone dans les prisons américaines, ont-elles précisé.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Eric Trump devrait conseiller l’entreprise sur les menaces pour la sécurité posées par les drones et d’autres technologies émergentes, en s’appuyant sur son expérience des questions de sécurité liées à la Maison Blanche.

« Il nous aide à comprendre certains facteurs de risque, comme le fait d’être bloqué à la Maison Blanche avec des drones survolant les lieux, ou ces tentatives d’attaques contre le bureau présidentiel », a déclaré Dylan Monroe, directeur des opérations de Space-Eyes, faisant référence aux menaces de sécurité pesant sur le président Trump.

La société McKinley a indiqué qu’Eric Trump avait mis des personnes en relation, signalé des opportunités et qu’il apporterait des informations cruciales en tant que conseiller.

« L’administration découvre que de la drogue est introduite clandestinement dans les prisons, et que cela se fait par le biais de drones », a déclaré Peter Wright, directeur général de McKinley Acquisition Corp. « Nous confier ce problème à résoudre, c’est exactement le rôle d’un conseiller stratégique. »

Cette transaction devrait générer un produit brut pouvant atteindre 251,7 millions de dollars, incluant les capitaux détenus sur le compte fiduciaire de McKinley et un financement prévu par le biais d’un investissement privé en actions cotées (PIPE).

Cette opération reflète l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises de technologies de défense, alors que les gouvernements du monde entier augmentent leurs dépenses en matière de détection des drones, de systèmes autonomes et de renseignement de champ de bataille basé sur l’IA.

Le modèle de Space-Eyes s’inspire de fournisseurs de logiciels et d’analyse de données tels que Palantir, ont indiqué ces sources. Palantir, l’un des principaux sous-traitants du gouvernement américain, a affiché une marge d’exploitation ajustée de 60 % au premier trimestre, contre des marges à un chiffre habituellement observées chez les sous-traitants traditionnels du secteur du matériel de défense.

Space-Eyes se définit comme une entreprise de logiciels et de systèmes qui combine des données provenant de satellites, de radars, de capteurs de radiofréquences et d’autres sources afin de détecter, de suivre et de répondre aux menaces liées aux drones, et de fournir des renseignements géospatiaux en temps réel.

Parmi ses produits figurent SeaWatch, une plateforme de renseignement maritime qui suit les navires à l’aide de données satellitaires et de capteurs, et Morpheus, un système anti-drones basé sur l’IA conçu pour détecter et neutraliser les menaces aériennes sans pilote.

Les sociétés d’acquisition à vocation spécifique, ou SPAC, sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds par le biais d’une introduction en bourse afin de fusionner avec une société privée et de l’introduire en bourse. Les SPAC ont largement perdu de leur attrait depuis le boom de 2020-2022, car de nombreuses sociétés qui sont entrées en bourse par ce biais ont eu du mal à atteindre leurs prévisions de croissance après leur cotation.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires. La société issue de la fusion devrait être cotée sur le Nasdaq sous le symbole boursier "CUAS", en référence aux systèmes de lutte contre les aéronefs sans pilote.

Space-Eyes a été fondée il y a deux décennies par son directeur général, Jatin Bains, et a annoncé en janvier l’ouverture d’un bureau à Washington afin de renforcer ses partenariats avec les pouvoirs publics et de soutenir ses activités de passation de marchés fédéraux.