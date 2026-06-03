 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EN EXCLUSIVITÉ-Selon une source, SpaceX prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action, avec pour objectif de lever 75 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 05:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX prévoit une introduction en bourse à 135 dollars par action

* SpaceX a fusionné avec xAI, la start-up d'IA d'Elon Musk, plus tôt cette année

* La tournée de présentation de SpaceX débute jeudi et devrait susciter un vif intérêt chez les investisseurs

(Ajoute des détails supplémentaires sur les projets, le contexte des activités de SpaceX et son histoire récente tout au long de l'article) par Echo Wang

Dans une décision inattendue avant sa tournée de présentation aux investisseurs, SpaceX, la société d'Elon Musk, prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action afin de lever un montant record de 75 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

La société spécialisée dans les fusées et les communications par satellite prévoit de vendre 555,6 millions d'actions, a déclaré la source. Elle vise une valorisation de 1.750 milliards de dollars, ont indiqué deux autres personnes.

Cette introduction en bourse est le fer de lance d'une vague de sociétés privées de premier plan qui s'apprêtent à tester les marchés publics après des années de faible activité en matière d'introductions en bourse de grandes capitalisations. SpaceX devrait être suivie par les géants de l'intelligence artificielle OpenAI et Anthropic.

SpaceX entend établir des records et briser les traditions avec cette introduction en bourse.

Il est très inhabituel de fixer un prix avant les présentations aux investisseurs et la constitution du livre d'ordres.

Les entreprises qui envisagent d'entrer en bourse fixent généralement une fourchette de prix afin de définir les attentes en matière de valorisation et de permettre un ajustement du prix en fonction de la demande des investisseurs. Une forte demande peut pousser le prix final vers le haut de la fourchette, voire au-delà, avant l'entrée en bourse.

La tournée de présentation de SpaceX débute jeudi. L'entreprise a déjà organisé quelques réunions avec des investisseurs pour “tâter le terrain”.

MISSION: MARS ET CENTRES DE DONNÉES SPATIAUX Musk a réécrit le scénario de l'introduction en bourse de SpaceX à bien d'autres égards, qu'il s'agisse de donner aux investisseurs particuliers un rôle plus important dans les attributions, de faire pression pour une inclusion rapide dans les indices boursiers ou de structurer la gouvernance de manière à préserver un contrôle fort du fondateur.

La valorisation de l'entreprise repose sur la domination par SpaceX de technologies et de marchés qui n'existent pas encore – des missions vers Mars aux centres de données d'IA dans l'espace. Reuters avait précédemment rapporté que la société envisageait d'allouer jusqu'à 30 % de l'offre aux investisseurs particuliers, une tranche de détail inhabituellement importante visant à tirer parti de la communauté de fans quasi-cultuelle de Musk et à élargir l'actionnariat de la société. L'introduction en bourse devrait prendre la forme d'une offre entièrement primaire, ce qui signifie que l'intégralité du produit reviendrait à l'entreprise et que les actionnaires existants de SpaceX ne pourraient vendre aucune de leurs actions lors de l'introduction en bourse, ont indiqué les sources.

Musk sera tenu de conserver ses actions SpaceX pendant 366 jours après l'introduction en bourse, a déclaré l'une des sources, ce qui constitue un signe de son engagement envers la société pour les investisseurs.

Le produit de l'introduction en bourse sera utilisé notamment pour développer les ressources informatiques en intelligence artificielle et le réseau de satellites de SpaceX, a ajouté la source.

SpaceX a fusionné avec xAI, la start-up d'IA de Musk, plus tôt cette année, dans le cadre d'une opération qui a valorisé la société de fusées à 1.000 milliards de dollars et le développeur du chatbot Grok AI à 250 milliards de dollars.

L'entreprise n'a pas de concurrents directs, ce qui rend son évaluation sujette à interprétation.

Morningstar a évalué SpaceX à 780 milliards de dollars , soit 48% de moins que sa valorisation actuelle sur le marché privé, selon une note de recherche datée du 1er juin. Cette valeur provient en grande partie de son activité de communications par satellite Starlink, qui a généré la majeure partie de son chiffre d’affaires, de ses bénéfices et de sa croissance l’année dernière. SpaceX a toutefois lié la plupart de ses perspectives de croissance à l'IA, et ses projets reposent sur des technologies qui restent à développer pour une part significative de ses revenus futurs, notamment des centres de données spatiaux alimentés à l'énergie solaire, alors qu'elle vise un marché potentiel de 28.500 milliards de dollars, comme l'a précédemment rapporté Reuters . Avec une valorisation de 1.750 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 18,67 milliards de dollars prévu pour 2025, SpaceX se négocierait à un multiple cours/chiffre d'affaires de 93,7 fois.

Sur la même base, la société spatiale Rocket Lab RKLB.O se négocie avec un multiple de 118, la société d'analyse de données Palantir Technologies PLTR.O à 81, et Tesla TSLA.O à près de 17.

SpaceX ne peut pas être évaluée sur la base du ratio cours/bénéfice, car elle a enregistré une perte nette l'année dernière.

VAGUE DE MÉGA-INTRODUCTIONS EN BOURSE

Cette introduction en bourse devrait déclencher une vague de méga-introductions en bourse, SpaceX, OpenAI et Anthropic étant sur le point d'ajouter ensemble près de 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux marchés publics et d'intensifier la concurrence pour attirer les capitaux des investisseurs.

Pour de nombreux investisseurs, le pari porte autant sur Musk que sur SpaceX. Son parcours au sein du constructeur de véhicules électriques Tesla et sa capacité à galvaniser les petits investisseurs pourraient également stimuler une forte demande pour les actions, comme sa réputation l'a fait pour ses précédentes entreprises. Pourtant, deux des trois activités de SpaceX sont déficitaires, seul son segment de connectivité, qui abrite la constellation de satellites Starlink, générant des bénéfices et étant largement considéré comme la vache à lait de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires de SpaceX a atteint 4,69 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 4,07 milliards de dollars il y a un an. Les pertes se sont creusées à 1,27 dollar par action, contre 18 cents par action sur la même période. En 2025, l'entreprise est passée d'un bénéfice de 791 millions de dollars à une perte nette de 4,94 milliards de dollars.

Comme une grande partie de l'argumentaire de SpaceX auprès des investisseurs repose sur Musk, certaines préoccupations en matière de gouvernance d'entreprise pourraient donner à réfléchir aux investisseurs, ont déclaré des experts. Des mesures, notamment une structure d'actions à deux catégories présentée dans le prospectus d'introduction en bourse, concentrent le pouvoir de vote entre les mains de Musk et d'un petit groupe d'initiés. SpaceX vise une cotation au Nasdaq sous le symbole “SPCX”. L'entrée en bourse est prévue le 12 juin, ont indiqué deux des sources.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'opération, à la tête d'un consortium de banques d'investissement mondiales qui garantissent l'émission.

Véhicules électriques

Valeurs associées

NASDAQ 100 INDEX
30 660,60 Pts Index Ex +0,48%
PALANTIR TECHNOLOGIES
152,1700 USD NASDAQ -5,28%
ROCKET LAB
123,3200 USD NASDAQ +0,76%
TESLA
423,7400 USD NASDAQ +1,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/06/2026 à 05:43:39.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,06 +1,17%
CAC 40
8 209,09 +0,77%
EUR/USD SPOT
1,16275 -0,03%
ABIVAX
63,1 -43,56%
Or
4 480,5 -0,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank