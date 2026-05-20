EN EXCLUSIVITÉ-Selon une note interne, Intuit prévoit de supprimer 17 % de ses effectifs mondiaux afin de rationaliser ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions chutent de près de 5 % en début de séance

* Intuit va fermer ses bureaux de Reno et Woodland Hills

* L'entreprise cherche à réduire la complexité et à se concentrer davantage sur ses principaux paris

(Ajout des cours de l'action au paragraphe 3, détails au paragraphe 8, graphique) par Rashika Singh et Jaspreet Singh

Intuit INTU.O va licencier environ 17 % de ses effectifs, soit quelque 3 000 employés à travers le monde, afin de rationaliser ses opérations et de se concentrer davantage sur ses projets clés, notamment ses initiatives en matière d'IA, selon une note interne consultée mercredi par Reuters.

Le directeur général Sasan Goodarzi a envoyé un e-mail au personnel plus tôt dans la journée, indiquant que la réduction de la complexité et la simplification de la structure aideraient l'entreprise à proposer de meilleurs produits, selon la note de service et une source proche du dossier.

Intuit, qui doit publier ses résultats du troisième trimestre plus tard dans la journée de mercredi, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Son action a chuté de près de 5 % en début de séance.

Elle rejoint une liste croissante d'entreprises qui ont annoncé des suppressions d'emplois cette année, certaines attribuant ces licenciements à des gains d'efficacité induits par l'IA, notamment Block de Jack Dorsey XYZ.N , Amazon AMZN.O et Pinterest PINS.N .

M. Goodarzi a déclaré dans son e-mail que ces licenciements aideraient Intuit à se concentrer davantage sur ses grands projets, notamment ses efforts pour intégrer la technologie de l'IA dans l'ensemble de ses services.

L'entreprise a signé des accords pluriannuels avec les start-ups spécialisées en IA Anthropic et OpenAI afin d'intégrer leurs modèles d'IA dans ses logiciels, et d'ajouter les fonctionnalités personnalisées d'Intuit en matière de fiscalité, de finance, de comptabilité et de marketing à Claude et ChatGPT.

Le dernier jour de travail pour les employés concernés aux États-Unis sera le 31 juillet et ils recevront 16 semaines de salaire de base ainsi que deux semaines supplémentaires pour chaque année passée chez Intuit dans le cadre de leur indemnité de départ, selon la note de service publiée mercredi.

L'entreprise procède également à la fermeture de ses bureaux de Reno et de Woodland Hills dans le cadre d'une restructuration stratégique visant à regrouper les équipes dans des pôles clés, selon la note de service.

Au 31 juillet 2025, Intuit comptait environ 18 200 employés dans sept pays, selon le rapport annuel de l'entreprise.

Les employés de la Silicon Valley sont de plus en plus préoccupés par les bouleversements liés à l'IA ces derniers mois, après que plus de 140 entreprises technologiques ont licencié plus de 111 000 employés cette année, selon Layoffs.fyi, un site web qui recense les suppressions d'emplois à l'échelle du secteur. Ce chiffre s'élevait à environ 124 636 pour 2025.

Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial en janvier, deux dirigeants ont déclaré à Reuters que l'IA serait utilisée comme prétexte par les entreprises qui prévoyaient déjà des licenciements.